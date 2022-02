En av vinterens bestselgere trollbandt bokhandler Nina Baagøe Hansen i den grad at hun nesten kom for sent til jobben.

Baagøe Hansen har vært bokhandler i ti år og driver Norli bokhandel i Mandal.

– Hvilke bøker anbefaler du for tiden?

– Tegneseriene til Malin Falch og Cha Sandmæl. Det er mange spennende norske tegneserier for barn og ungdom for tiden. Det er gøy å se hvordan de treffer leserne, de skaper stor leseglede hos mange. Ellers er Å vanne blomster om kvelden av Valérie Perrin, Min skyld av Abid Raja, Det åttende livet av Nino Haratschwili og Shuggie Bain av Douglas Stuart gode bøker som er lette å anbefale.

– Hvilke bøker gleder du deg til?

– Jeg har alltid litt for mange bøker på leselista, den minker i grunnen aldri for det kommer hele tiden nye til. De jeg ser frem til nå er Den andre søsteren av Mohlin og Nyström, Jenta under isen av Max Seeck og Havanna Taxi av Ståle Wig.

– Hva er det beste du har lest i det siste?

– Å vanne blomster om kvelden er, for min del, årets første store leseopplevelse! Den gjorde at jeg ble sittende pal og nesten kom for sent på jobb dagen etter fordi jeg bare måtte lese den ferdig. Og Heartstopper-serien til Alice Oseman oppdaget jeg akkurat, og den er fantastisk.