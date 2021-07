Lydbokanbefalinger til barna

Strømmetjenestene melder om en økning i barnesegmentet i ferieukene. Her er bøkene de mener barna burde lytte til i sommer.

– Jeg tror mange foreldre synes det er fint at barna kan lytte til historier og bruke fantasien. Dette blir den første sommeren på det norske markedet for Nextory og derfor har vi ingen statistikk fra tidligere år å sammenligne med. Men erfaringer fra andre land tilsier at juli er måneden hvor det lyttes til flest barne- og voksenbøker i løpet av året, forteller Magnus Nytell, innholdsansvarlig på Nextory.

Strømmetjenestene sier de opplever en stor interesse også for barnebøkene i sommerukene.

– Barnelydbøker har alltid vært populære hos oss. De blir mye lyttet til gjennom hele året, men gjerne med en topp i sommermånedene, sier Håkon Havik i Storytel.

Også i Fabel ser de en markant økning i sommerlytting:

– Sommereffekten er tydelig i barnesegmentet. Det er en markant økning i sommerlytting, med en økning i antall lyttinger på 40-60 prosent, opplyser Stine Ombustvedt i Fabel. Hun legger til:

– Barnebøker har hatt en økning i andel hvert år, men det har vært en liten dreining i år, hvor krim og annen skjønnlitteratur for voksne har steget litt i forhold til de andre sjangrene. Tradisjonelt er juli sterk for barna, så det gjenstår å se om mønsteret endrer seg litt tilbake til «normalen» med stigende barne-andel.

Boktips for barn fra Nextory

Bjørn Rørvik – Bukkene bruse drar til syden (Cappelen Damm) Perfekt for barnehagebarnet. En moderne vri på det klassiske eventyret. Denne gangen går turen til syden.

David Walliams – Herr Stink (Aschehoug) Festlig for 10-åringen! Men også moro for foreldre. Smilla tilbyr husløse Herr Stink opphold i hageskjulet. Først er det en hemmelighet, men når mor oppdager det synes hun ikke det er så dumt om Herr Stink blir og hjelper henne med å bli statsminister.

Thomas Enger – Enkebyen (Strawberry) Lettlest, dystopisk spenning for tenåringen. Stella er på flukt i et gjennomregulert samfunn. Hun er i fare, bare fordi hun er jente.

Boktips for barn fra Ebok

Jørn Lier horst – Jakten på den siste dinosauren (Strawberry)

Bjørn F. Rørvik – Bukkene Bruse drar til Syden (Cappelen Damm)

Lars Mæhle – Hvem har tatt pølsene? (Ena)

Boktips for barn fra Fabel

Ida Tufte Michelsen – Alma Freng og solfangerne (Aschehoug). En magisk og spennede fortelling om Alma som en dag får vite at hun er solfanger, og at hun over natta må oppvise et stort heltemot for å overleve.

Ida Jackson – Brillebjørn i bursdag (Gyldendal). Brillebjørn-bøkene er helt nydelige for de minste barna, med historier som barna kjenner seg godt igjen i – for eksempel når bestevennen din får masse gaver på bursdagen, mens du ikke får noen i det hele tatt.

Marius Horn Molaug – Verdens verste miljøsvin (Gyldendal). Denne serien er utrolig morsom å høre for hele familien sammen, og vil ganske sikkert få både barn og voksne til å le.

Boktips for barn fra Storytel

Andy Grifftihs – Gutta i trehuset-serien (Fontini)

Arne Svingen – Rappa-hørespillserie (Storytel)

Rolf Magne Andersen – Kokosbananas-serie (Cappelen Damm)