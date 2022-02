Trippel Nobel på Lillehammer

Norsk Litteraturfestival inviterer til nobelt folkemøte: Tre Nobelprisvinnere står på scenen 1. juni.

Det er duket for storfint besøk på Lillehammer i månedsskiftet mai-juni: Tre Nobelprisvinnere, lokal ungdom og musikere av internasjonal klasse står på scenen når nykommerne World Expression Forum og Musikk i Innlandet, i samarbeid med Norsk Litteraturfestival og GD, inviterer til folkemøte om ytringsfrihet på Lillehammer.

Ytringsfriheten har lenge vært under press og med krig i Europa er den truet på en ny og akutt måte. I slutten av mai går den aller første utgaven av ytringsfrihetskongressen World Expression Forum av stabelen samtidig med Norsk Litteraturfestival. Da skal ytringsfriheten brukes, diskuteres og problematiseres og samfunnsaktuelle spørsmål som engasjerer både unge og eldre, lokalt og internasjonalt, settes på agendaen.

Journalister myrdet

Litteraturfestivalen har hatt besøk av Nobelprisvinnere tidligere også, men det som skjer på Lillehammer i vår, og som markeres med et stort folkemøte på Stortorget 1. juni, er unikt. Da står vinneren av Nobels litteraturpris, Abulrazak Gurnah, fra Tanzania, og vinnerne av Nobels fredspris, Maria Ressa, fra Filippinene og Dmitrij Muratov, fra Russland, på scenen. Gurnah ble tildelt Nobelprisen i litteratur for «kompromissløst og med stor medfølelse å ha gjennomlyst kolonialismens virkninger og flyktningens skjebne i kløften mellom kulturer og kontinenter.» Ressa og Muratov mottok fredsprisen for sin «innsats for ytringsfrihet, som er en forutsetning for demokrati og varig fred». De har begge fått erfare hvor farlig det er å være kompromissløs på ytringsfrihetens vegne.

Som mangeårig leder av den russiske avisa Novaja Gazeta har Muratov kritisert russiske myndigheter for korrupsjon, valgfusk og brudd på menneskerettigheter. Seks av avisens journalister er myrdet fordi de skrev kritiske artikler om Russlands militære operasjoner i Tsjetsjenia og Kaukasus.

Internasjonal møteplass

– Markeringen er viktig og vi er stolte over å kunne invitere til et stort gratisarrangement med både World Expression Forum og Norsk Litteraturfestivals viktigste gjester, sier festivalsjef Marit Borkenhagen. At vi til sammen bringer tre Nobelprisvinnere til torgs er unikt og kunne ikke skjedd uten at vi forente kreftene, fortsetter hun og legger til at når Musikk i Innlandet og GD også deltar blir resultatet en kraftfull markering av et så viktig tema som ytringsfrihet.

World Expression Forum har tatt mål av seg om å være en internasjonal møteplass for ytringsfrihet og å sørge for at Lillehammer blir like viktig for markering og diskusjon av ytringsfrihet som Davos er for økonomi. Skoleelever skal involveres, lokalt og nasjonalt. Nasjonale og internasjonale representanter fra blant annet mediebransjen, kunstnerorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjon er og undervisningssektoren er påmeldt. Ambisjonen er at engasjementet skal nå bredt ut og derfor legger arrangørene lista høyt når de inviterer til folkemøte.

– Ytringsfrihet er avgjørende

– Dette er en flott anledning for World Expression Forum til å dele med mange, noe av det viktigste som skjer på vår første konferanse: Ungdommer som deltar i vårt første prosjekt om mulighetene for deres deltakelse i demokratiet og de viktige historiene til årets Nobels Fredsprisvinnere, sier Kristenn Einarsson, direktør for World Expression Forum. – For journalistikken er ytringsfrihet avgjørende. Ingen journalister kan utøve yrket sitt på en god måte uten. Er vi like bevisste på hvor viktig ytringsfrihet og trygge rammer for å bruke den er i hverdagslivet i klasserommet eller på arbeidsplassen? Og hvordan er det å være forfatter, filmskaper eller musiker når ytringsrommet er trangt, trusler og hatprat brer om seg?

Trusler og sensur

– Musikk i Innlandet gleder seg stort over å få ta del i samarbeidet om denne svært viktige begivenheten, sier leder, Solbjørg Tveten. – I en verden hvor artister opplever trusler og sensur nettopp for musikken sin er det stadig aktuelt å understreke musikkens rolle som meningsbærer og ytringsform, fortsetter hun og utdyper; Duoen «Innlandet», med Ingrid Olava og Andreas Ulvo vil i samspill med musikere fra Orkester Innlandet og fribymusiker Hamid Sakhizada ta oss med inn i sitt musikalske univers.

Folkemøtet er gratis og arrangeres utendørs på Stortorget med NRKs tidligere utenrikskorrespondent og programleder Ole Torp som konferansier. Vær der, støtt ytringsfriheten og opplev forbilder som ikke er redde for å heve stemmen for å formidle det de brenner for.

Folkemøte om ytringsfrihet

Disse kan du se og høre på folkemøtet om ytringsfrihet på Stortorget i Lillehammer onsdag 1. juni kl. 16.00:

-Maria Ressa, Nobels fredspris 2021

-Dmitrij Muratov, Nobels fredspris 2021

-Abulrazak Gurnah, Nobels litteraturpris 2021

-Innlandet med Ingrid Olava og Andreas Ulvo

-Musikere fra orkester Innlandet og fribymusiker Hamid Sakhizada

-Penelope Lea, forbilde og ambassadør for UNICEF

I tillegg vil lokale ungdommer delta. Ole Torp, journalist og tidligere programleder i NRK, skal lose det hele i havn som konferansier.

World Expression Forum går av stabelen 30. og 31. mai, mens Norsk Litteraturfestival arrangeres i dagene 30. mai til 5. juni.