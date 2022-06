Stipendier kan brukes til så mangt. Denne uka ble det utdelt en raus bukett av dem.

Under Litteraturfestivalen på Lillehammer har Bokhandlerforeningen delt ut flere stipender. Det største stipendet på hele 200 000 kroner ble tildelt Maria Dorothea Schrattenholz for norsk science-fiction poesi. Eirik André Skrede og Svanhild Amdal Telnes fikk forfatterstipend på 60 000 kroner. Marianne Gretteberg Engedal, fikk Barne- og ungdomsbokstipendet på 40 000 kroner. Yohan Shanmugaratnam fikk Bokhandelens sakprosapris på 50 000 kroner.

– Gjør veien lettere

På spørsmål om hva Maria Dorothea Schrattenholz tenkte da hun mottok prisen svarer hun:

– Min første tanke var: «Holder det til enveisbillett til Mars?!» Neida. Jeg er veldig takknemlig over denne anerkjennelsen av alt arbeidet jeg har lagt ned i bøkene mine. Å motta dette stipendet betyr at veien inn i arbeidet med neste bok blir litt lettere.

— Jeg skal bruke stipendet på å frigjøre skrivetid! Jeg bruker mye tid på fordypning, research og tankeprosesser, som er en av grunnene til at det har tatt meg rundt fem år å ferdigstille hver bok, sier Schrattenholz.

I juryens begrunnelse står det følgende:

“Protosjel tar leseren med på en reise til fremtiden, den gir oss teknologi og filosofi kledd i poetiske gevanter, men diktene handler samtidig om tradisjonelle sentrallyriske emner som kjærlighet, sorg og tap. Maria Schrattenholz evner på forbløffende vis å kombinere alt dette. Hun skriver filosofisk, men samtidig kroppslig og nært, briljerer med treffende bilder og presise beskrivelser. Det er rett og slett glimrende utført og resultatet blir noe nær en egen sjanger, en stort anlagt science-fiction-poesi.”

En av våre mest lovende

– Det er skikkeleg gjevt å få Bokhandelens forfattarstipend! Bare tre veker før eg fekk vite om tildelinga hadde eg slutta i heiltidsjobben min som psykolog, for å skrive på heiltid. Beskjeden om stipendet kom altså på best tenkjeleg tidspunkt, både som inntekt og som ei stadfesting av at nokon verdsette det eg hadde skrive tidlegare, og i tillegg heia på at eg skulle fortsetje, sier mottakeren av Bokhandelens forfatterstipend, Svanhild Amdal Telnes, og legger til: – Å bu i eit land der kunsten og det frie ord er verna om, og dette i tillegg vert verdsett med økonomiske ordningar som stipend, gjer meg audmjuk i ei tid der dette ikkje er sjølvsagt i Europa.

Om tildelingen skriver juryen:

“Dette er originale og særpregete dikt som forteller en fascinerende historie. Samtidig er diktene poetiske, vakre og naturnære. Svanhild Amdal Telnes er utvilsomt en av våre mest lovende lyrikere.”

Skarpt blikk på samtiden

Eirik André Skrede fikk forfatterstipend på 60 000 kroner. “Til alt overmål er romanen skrevet på dialekt, i et slags lydspråk, med ordene skrevet nøyaktig slik de blir uttalt, helt uten hensyn til alminnelige rettskrivingsregler. Det er et originalt grep som gjør lesingen krevende, men som forbløffende nok også er berikende når man først har knekket koden. Krængk er morsom og ellevill, men romanen er noe mer enn bare en harselas over samtiden, den har en klo som avslører Eirik André Skredes skarpe blikk på sin samtid”, skriver juryen i sin begrunnelse.

Snodige typer

Barne- og ungdomsbokstipendet gikk til Marianne Gretteberg Engedal.

– Jeg hadde kanskje tenkt tanken at jeg kunne illustrere en barnebok en gang i løpet av livet, men ikke at jeg skulle forfatte selv, sier Engedal, som blant annet er kjent for Instagram-profilen “Skinkeape”.

Om Polititjuven skriver juryen: “Boka er en humoristisk og sår bildebok om vennskap, sjalusi og fordommer. Det er først og fremst bildene som driver handlingen fremover. Hvert oppslag bobler over av snodige typer og morsomme detaljer. Det er gøy å gå på oppdagelsesferd i Engedals univers, men forfatteren sørger også for at vi ikke går oss vill.”

Uvurderlig for bredden

– Gode stipendordninger er uvurderlig for bredden i den norske litteraturen. Bokhandelens barne- og ungdomsbokstipend har i over tjue år løftet fram nye forfatterstemmer, og vært et viktig bidrag til at de beste bøkene kan finne veien til yngre lesere, sier Alexander Løken, Leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU).

Som tidligere omtalt her på BOK365 mottar Yohan Shanmugaratnam Bokhandelens sakprosapris på 50 000 kroner, for Bruddet. Byen som ville ha brexit.

Utdelingen av stipendene er et samarbeid med Den norske Forfatterforeningen, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), og det er deres faglitterære råd/juryer som bestemmer nominerer vinnerne. Årets siste stipend, Bjørnsonstipendet, deles ut under åpningen av Bjørnsonfestivalen i Molde.