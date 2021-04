Londonmessen trår vannet

Skyver avgjørelse om årets bokmesse til midten av april.

Tidlig i desember tok den nye London Book Fair-direktøren Andy Ventris og Reed Exhibitions avgjørelsen om å utsette årets London-bokmesse til slutten av juni, i håp om at sommervarme og vaksinering skulle ha eliminert usikkerheten rundt arrangementet.

Nå viser det seg at man opererer innenfor tøffere marginer enn man hadde sett for seg. Den utsatte messen skal i utgangspunktet gå av stabelen fra 29. juni til 1. juli. Det er bare en uke etter at den britiske regjeringen vil oppheve alle corona-restriksjoner, hvis alt går etter planen.

Londonmessen hadde lovet utstillerne en avklaring i slutten av mars, men sent i går ettermiddag sendte de ut en pressemelding hvor de ba om mer tid:

– Det siste året har gitt oss utfordringer som ikke ligner noen andre, og vi har måttet takle en veldig flytende situasjon både her i Storbritannia og internasjonalt. Vi lovet å oppdatere markedet om planene for messen 2021 i slutten av mars. Men gitt den vedvarende usikkerheten rundt internasjonale reiser, planlegger vi nå for alle scenarier og vil oppdateres med en endelig kunngjøring i midten av april. Vi fortsetter daglig å overvåke situasjonen tett, og kommuniserer kontinuerlig med våre interessenter og vårt styre, slik at vi kan ta deres synspunkter og støtte markedet på en best mulig måte, sier messedirektør Andy Ventris i en kommentar.

Årets LBF vil eventuelt være femtiende gang messen avholdes.