Drapet på krimpåsken?

Fører nedstengte bokhandler til at påskekrim-sesongen er avblåst? Nei, forsikrer sentrale forlagsfolk.

Med stengte bokhandler over store deler av landet grunnet coronarestriksjonene, kunne det blitt en skrinn krim-påske. Men forlagene forsikrer om at den på ingen måte er avlyst:

– Det er mulig en del henter fram gamle bøker fra bokhyllen, men vi satser på alle kanaler: åpne bokhandlere, dagligvare, signeringer, Klikk & hent, ebøker og strømming av lydbøker. Vi må bare gjøre det beste ut av situasjonen, og bruke alle våre talenter, sier forlagssjef i Vigmostad & Bjørke, Elizabeth Sellevold.

– Mer interessant enn på lang tid

Forlagene hevder at nordmenn fremdeles leser mye kriminallitteratur gjennom bokvåren:

– Et av vårens vakreste eventyr er jo Krimfestivalen, som hvert år gir energi inn i krimlitteraturen for både forfattere og lesere og alle oss mellom disse. I år måtte festivalen bli digital, men som Bok365s lesere vet, ble Krimfestivalen-21 en formidabel suksess som knuste alle tidligere besøksrekorder. Behovet for og gleden over god kriminallitteratur er ikke mindre foran koronapåsken 2021 enn foran tidligere års påsker, sier Tine Kjær, direktør for skjønnlitteratur i Cappelen Damm.

Hennes inntrykk er at krimsjangeren er i vinden som aldri før:

– Nedstenging eller ei, så er det dessverre slik at det er vinnere og tapere i oppløpet foran påske. Det er alltid altfor mange gode krimbøker som ikke får den oppmerksomheten de fortjener. Det er ingen rettferdighet i det vi driver med. Men mitt inntrykk er at krimsjangeren er mer relevant og interessant både for forfattere og lesere enn på lang tid, ikke minst på lyd!

– Nå er det finsk krim som gjelder!

– Vi opplever at hungeren etter krim til påske ikke er noe mindre, kanskje kan vi til og med håpe enda flere bruker påsken til bøkene, med hjemmepåske, undrer Åse Ryvarden, forlagsdirektør i Aschehoug.

Hun trekker spesielt frem suksessen med Jo Nesbøs nye lyddrama.

– Responsen på lanseringen av Jo Nesbøs lyddrama Sjalusimannen har vært enorm, og topplassering i ITunes og i Fabel forteller oss at suget etter gode historier definitivt er der. Historiene må i enda større grad løftes fram digitalt. Med Nesbø resulterte det i en digital krimkveld og verdenspremiere, som er sett av mange.

Ryvarden slår gjerne et slag for Aschehougs våraktuelle krimforfattere:

– Ellers kan jeg særlig anbefale alle påskekrim-entusiaster å bli kjent med tre nye krimnavn som har fått strålende anmeldelser: Årets psykologiske thriller Lang lysende elv av amerikanske Liz Moore, Nattsangeren av den nye svenske krimdronningen Johanna Mo, og vårt nye stjerneskudd Kristine Getz med Poppy, som på tross av pandemi allerede er solgt til Tyskland og Danmark. Og for ikke å glemme: midt i påsken lanserer vi Max Seecks Heksejakt. Den er en stor internasjonal snakkis, som er solgt til 40 land og gikk rett inn på New York Times bestselgerliste. Nå er det finsk krim som gjelder!

Høysesong for kampanjer

Også i Strawberry er det høysesong for krim-utgivelser:

– De gode krimutgivelsene har stått i kø hos oss som vanlig før påske! Her vil jeg trekke frem Eystein Hanssens fantastiske Kokong, Katrine Engberg som fikk terningkast 5 i både VG og Dagbladet for Vådeskudd, og sist men ikke minst, Det sorte fåret av Jørgen Jæger, hvor førsteopplaget ble utsolgt før den kom i butikk, sier administrerende direktør Alexander Henriksen.

Han mener at kundene allerede er vant til stengte butikker i påskedagene:

– Krimpåsken blir bra, men annerledes. Påskeferien er en høytid hvor det meste av butikker vanligvis er stengt eller har redusert åpningstid. Det er derfor høysesong for gode kampanjer med lydbøker og e-bøker som kan kjøpes 24/7. Og da er man verken avhengig av postkasse eller Bring!