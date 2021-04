Det var den dagen, ja

Nei, Bonnier kjøpte ikke Kagge – i hvert fall ikke i går. Og robotstemmer fortrenger ikke skuespillere – i hvert fall ikke nå.

Noen hadde sjekket kalenderen – andre satt kaffen i halsen og sendte redaksjonen noen linjer. For: Nei, Bonnier kjøpte ikke Kagge – i hvert fall ikke i går. Og robotstemmer skal ikke fortrenger skuespillere, til applaus fra Forbrukerrådet – i hvert fall ikke nå. Begge de to sakene var aprilspøker på Bok365.

Takk til sentrale skikkelser i bokbransjen for at de sporty lot seg (mis)bruke på rollelisten. Vi hadde også hentet inn et par ikke-eksisterende rollefigurer i robot-lydsaken: Erik Tesser Eikk, fagdirektør for forbrukerrett hos Forbrukerrådet, og nestleder Ulla Tofte Ring i Norsk Skuespillerforbund. Ekstra nerdete lesere ville kunne observere at Erik Tesser Eikk kan være anagram for «Eksisterer ikke». Ulla Tofte Ring for «Tull og fanteri».

Så får vi se hva året videre bringer. Du skal ikke se bort fra at ett og annet vil overgå BOK365s aprilspøker.