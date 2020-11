London-messe flyttes til sommeren 2021

London Book Fair flyttes fra mars til juni neste år og har fått ny sjef.

Coronaen blomstrer flere steder i Europa og har fått mange til å frykte også for messer, møter og vanlig bokbisniss 2021. London Book Fair måtte naturligvis avlyses i år. Den pleier å gå av stabelen i månedsskiftet mars/april.

Nå har den fått en dato i 2021: 29. juli til 1. juli.

Ifølge pressemeldingen er flyttingen gjort for å sørge for best mulig sjanse til å lage et live event der forlagsbransjen kan komme sammen og gjøre det man gjør på bokmesser. London Book Fair har spurt seg for og 89 prosent av utstillerne og 76 prosent av besøkende mener fysiske møter er ekstremt viktig for denne typen forretninger.

Hvis alt går etter planen, skal London Book Fair vende tilbake til vår-messer fra 2022, ifølge The Bookseller.

Messen har også fått en ny direktør. Andy Ventris tar over etter Jacks Thomas. Hun trakk seg tidligere i år og fikk en del kritikk for ikke å ha avlyst messen på et tidligere tidspunkt da pandemien kom.