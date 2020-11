Zahl Olsen fikk Bokkunstprisen

Vivian Zahl Olsen er en legende innenfor barnebokillustrasjon og ble hyllet av Grafill i kveld.

Årets Bokkunstpris går til Vivian Zahl Olsen, en av norsk barnebokillustrasjons

virkelige klassikere.

Bokkunstprisvinner utnevnes av hovedstyret i Grafill og gis

til en person eller virksomhet som har gjort en særlig innsats for å fremme god

bokkunst gjennom sitt arbeid med å formgi, illustrere, produsere eller utgi

bøker. Prisen ble delt ut for første gang i 1957.

Begrunnelsen åpner sånn:

«Det er egentlig merkelig at årets vinner av Bokkunstprisen ikke har fått denne

hedersprisen tidligere. Som en av de mest aktive norske illustratørene på 1970- og 80-

tallet har hun preget barndommen til flere generasjoner. Totalt har hun illustrert godt

over 70 bøker, både bildebøker, forskjellige fagbøker og skolebøker. Illustrasjonene

hennes er ofte fulle av detaljer, med karakteristiske figurer og ofte med barnet i

sentrum»

Godt hjulpet av hennes folkekjære strek, har flere av bøkene blitt virkelige storselgere

og blitt oversatt til en rekke språk. Barnas egen sangbok ble ikke bare årets

bestselger i 1979, men har etablert seg om en norsk bokklassiker som i dag har solgt

over 185 000 eksemplarer. En annen bestselger som bør nevnes er Trond-Viggo

Torgersens Kroppen, som totalt solgte over 45 000 eksemplarer – og et eksempel

på hvordan hennes tegninger har vært med på å formidle kompliserte eller tabubelagte

temaer til barn.

Vivian Zahl Olsen ble utdannet ved bokkunstlinjen på Statens Håndverks- og

Kunstindustriskole 1964. Allerede i 1963, mens det fortsatt var svart-hvitt-TV og hun

fremdeles ikke var ferdig med utdannelsen, gjorde hun sine første illustrasjoner for

NRK. De neste 25 årene var tegningene hennes en gjenganger i Barne-TV, hvor hun var med å skape flere programmer og karakterer, bl.a. i samarbeid med Bjørn

Rønningen og Trond-Viggo Torgersen, deriblant «Fru Pigalopp», «Flode», «Kroppen»,

«Sommeren på Mirabelløya» og «Puslespill».

Har fått mange priser

I årenes løp har hun vært representert på en rekke utstillinger både i inn- og utland.

Hun har holdt 9 separatutstillinger rundt om i Norge, og siden 1997 har hun hatt en

egen permanent utstilling av 40 Prøysen-bilder i Prøysen-museet.

Sin første utmerkelse fikk hun 1963, som vinner av konkurransen om Norges

Naturvernforbunds emblem. Senere har hun fått en rekke utmerkelser for sitt arbeid:

Kirke- og undervisningsdepartementets pris for bokillustrasjoner (1974), førstepris i

Nordisk Ministerråds tegnekonkurranse (1979), Jacob-prisen (1980), Cappelen-prisen

(1981), Kultur- og vitenskapsdepartementets billedbokpris (1982) og æresdiplom ved

Verdenskongressen for barnelitteratur (1988). I tillegg ble hun tildelt H. C. Andersen-

prisen ved den internasjonale utstilling for bokkunst i Leipzig i 1989.

I 2016 ble arbeidene hennes samlet i boka Et liv med blyant og pensel. En bit av

norsk kulturhistorie, og i 2018 mottok hun Kongens fortjenstmedalje for sitt

omfattende virke.