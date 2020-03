London Book Fair er avlyst

Grunnet coronautbruddet blir årets Londonmesse avlyst.

Løpet av de siste dagene har flere store forlag trukket seg fra London Book Fair, grunnet coronautbruddet. Blant annet har alle forlagene som ofte blir referert til som «The Big Five», Hachette, HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House og Simon & Schuster, valgt å stå over årets messe.

Store internasjonale bokmesser har også den siste tiden valgt å avlyse sine arrangement, som Leipzigmessen, Livres Paris og Bologna Children’s Book Fair.

Nå opplyser Reed Exhibitions at de avlyser London Book Fair, grunnet spredningen av coronaviruset i Europa.

Tidligere onsdag formiddag sendte arrangørene ut følgende melding:

A STATEMENT FROM REED EXHIBITIONS – ORGANISERS OF THE LONDON BOOK FAIR

Reed Exhibitions has today announced that The London Book Fair 2020, scheduled to take place at Olympia, London, from 10 to 12 March will be cancelled following the escalation of COVID-19 Coronavirus in Europe.

The effects, actual and projected, of Coronavirus are becoming evident across all aspects of our lives here in the UK and across the world, with many of our participants facing travel restrictions. We have been following UK government guidelines and working with the rolling advice from the public health authorities and other organisations, and so it is with reluctance that we have taken the decision not to go ahead with this year’s event.

We recognise that business has to continue. With this in mind, we will of course support and collaborate with exhibitors and visitors to keep our world moving during this difficult period. We thank all those from the UK and a multitude of other countries who have prepared over the last year to deliver what promised to be a wonderful book fair showcasing, as ever, the exciting best of the global book industry. The London Book Fair will return, better than ever, in 2021.

Press fra styremedlemmer

Det har vært knyttet stor spenning til om årets Londonmesse faktisk ville gå av stabelen 10. til 12. mars, særlig da flere store internasjonale litteraturfestivaler valgte å stenge dørene.

Direktør for London Book Fair Jack Thomas har nesten daglig bekreftet til mediene at messen ville fortsette som planlagt. En beslutning både han, og direktøren for Reed Exhibitions Hugh Jones, skal ha møtt stor motstand for i eget styre. Flere av styremedlemmene skal ha ønsket å avlyse årets messe.

Når messen nå blir avlyst er det grunnet de mange avlysningene fra store forlag og agenturer, grunnet coronautbruddet. De amerikanske forlagene som meldte avbud, opplyste at de gjorde dette av frykt for «helse og sikkerhet».

– Forberedt på situasjonen

– Det er selvfølgelig en nedtur å se at bokmessen i London nå er avlyst. Bokmessen utgjør en sentral møteplass for agenter, forleggere og scouter og er også et viktig sted for å holde oss orientert om trendene i det internasjonale bokmarkedet, sier leder av Cappelen Damm Agency, Ingvild Haugland.

Hun legger til at agenturet hadde en plan for denne eventualiteten:

– Cappelen Damm Agency har likevel vært forberedt på denne situasjonen, og som en følge av dette har vi lagt opp en alternativ strategi som vi nå er i ferd med å sette ut i live. Vi legger nå ned en betydelig innsats fra skrivebordet her hjemme . Vi vil fortløpende planlegge individuelle besøk i de viktigste markedene så snart situasjonen har stabilisert seg, slik at vi i minst mulig grad vi se en negativ effekt av denne avlysningen.