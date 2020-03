Lanserte hørespill i hemmelighet

Arne Svingen inngikk samarbeid med Storytel. Og da måtte han lansere et hørespill i hemmelighet.

– Jeg tenker jo at dette er framtida. Det gir muligheter for å ha dramatikk på strømmetjenester folk bruker nå, forteller Arne Svingen.

Svingen har inngått et samarbeid med Storytel på hørespillserien Rappa, som består av 6 episoder av 20 minutter hver. Serien ble sluppet 29. desember, i all hemmelighet.

– Storytel må jo følge Bokavtalen, noe som betyr at serien måtte komme ut før 1. januar. Den ble «lansert» 29. desember, slik at de kan ha den på strømmetjenesten sin en gang etter 1. mai i år, sier Svingen, og legger til:

– Så serien er der ute, men den er der ute i all hemmelighet.

Svingen har tidligere laget flere hørespill for NRK, og forteller at statskanalen nå har kuttet veldig ned på dramatikk på radio. Da må hørespillene finne seg nye arenaer.

– Nå ser vi at det nye spennende og voksende området for oss forfattere er strømmetjenestene. Inntektene øker ganske betydelig innenfor strømmingen, og det kommer til å bli en utvikling hvor de i større grad vil trenge eget eksklusivt innhold, mener Svingen.

Hemmelig hørespill

– Rappa er spilt inn med profesjonelle folk. Scott Maurstad har regien, og spiller noen av rollene. I de andre rollene finner vi blant andre Hilde Lyrån og Mathilde Storm. Det er bra folk, og produksjonen er blitt veldig fin, forteller Svingen.

Rappa handler om Vegard, som bor hos tanta si siden pappa er i Brasil. Tanta er skikkelig streng, men det verste er at hun stjeler ting hele tiden. Vegards bestevenn Johanne syns det er mye mer spennende å være hjemme hos han, for det skjer alltid noe uventa. En dag ringer det på døren, og det står det en hissig muskelbunt somt tante har lurt for penger.

– Strømmetjenester egner seg fantastisk godt til hørespill, og har et type publikum som gjerne vil høre på sånt, forteller Svingen.

Rappa er nå tilgjengelig alle steder, utenom Storytel, som nedlastbar «lydbok».

– Det er ingen lyttertall å snakke om nå. De er nok ekstremt lave. Og det var også planen. Vi hemmeligholder det ikke aktivt, men det er ikke sendt ut i presseskriv og det er ingen markedsavdeling som jobber med serien nå. Det er rett og slett sånn at den bare skal ligge der, på grunn av reglene i bokavtalen.

Det er usikkert når Storytel velger å lansere Svingens hørespill, men de er allerede i dialog om en mulig sesong to.

Tror på mer eksklusivt innhold

– Jeg vil teste ut hvordan dette fungerer, og hvordan en eventuell inntjening vil se ut. En av ulempene er jo at det er en mye større økonomisk risiko og usikkerhet, siden man ikke følger avtaler utarbeidet av Dramatikerforbundet, sier Svingen, som samtidig ser mulighetene ved å samarbeide med strømmetjenestene:

– Hvis alle tjenestene tilbyr det samme innholdet, trenger man jo bare én strømmetjeneste, derfor er kanskje litt eksklusivt innhold viktig for å bli den foretrukne, tror jeg.

Svingen har utgitt bøker på både Gyldendal og Cappelen Damm, noe som vil si at han har noen lydbøker på Storytel og noen på Fabel. Han mener det ikke nødvendigvis er slik at folk må velge mellom tjenestene i fremtiden.

– Hvis det er en del eksklusivt innhold tror jeg vi helt klart har mulighet til å få overtale folk til kanskje å bruke begge tjenestene. Særlig hvis det er mye morsomt for ungene. Det er helt åpenbart at ungene bruker lyd mye mer enn før, og det er jo de som bestemmer hva som vil bli stort i framtiden.

Åpner øra og døra

– E-boka har ikke slått an hos den kommende generasjonen, men det har strømmetjenestene og unge lesere vil ha mer lyd, sier Svingen.

Han ser store fordeler ved at lytting er blitt stort:

– Mitt inntrykk er at lyttingen kan fungere som en inngangsport til litteraturen.

Men det er selvsagt både fordeler og ulemper ved å høre på bøker kontra å lese dem.

– Ulempen er jo at barna ikke nødvendigvis blir bedre lesere av lyttingen, men det gjør kanskje at de i større grad plukker opp flere bøker. Det er vanskelig å finne boka du liker, og hvis du har hørt bøker på forhånd har du en større kunnskapsbase for å velge den riktige boka på skolebiblioteket. Lytting kan gjøre flere til lesere.