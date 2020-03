Slutter som ARK-direktør

Linda Frid Andresen legger fra seg boken og griper vinglasset. Nå venter nye utfordringer i Vinmonpolet.

– Jeg hadde egentlig ingen planer om å forlate ARK. Fremdeles føler jeg at jeg har mye ugjort, og bokbransjen er en fantastisk bransje på alle måter, så jeg har ikke vært inne på tanken å søke andre jobber, forsikrer Linda Frid Andresen. – Så fikk jeg et veldig spennende tilbud som jeg takket ja til, men først etter å ha tenkt meg om en stund.

Annen tilnærming

Etter fire år som administrerende direktør i ARK går turen til Vinmonopolet og stillingen som direktør med ansvaret for Vinmonopolets 334 butikker, netthandel og kundesenter.

– Kort fortalt får jeg ansvaret for alle grensesnittene som møter kundene, digitalt og fysisk, forteller Linda Frid Andresen.

– Jeg kommer til den nye jobben med lang kjedeerfaring, og skal fortsatt jobbe med kundeopplevelser, fagkunnskap og kvalitet, men ikke helt på den samme måten jeg er vant til. Vinmonopolet har en spesiell rolle i det norske samfunnet som alkoholpolitisk virkemiddel og dette samfunnsoppdraget synes jeg både er viktig og interessant.

– Blir det uvant å skulle selge uten å ha lov til å aktivt selge og markedsføre?

– Det blir en annen type tilnærming. Her skal jeg jobbe med viktigheten av ansvarlig salg og forholde meg til statlig eierskap og politiske rammer, og det tror jeg blir interessant. Jeg har mye å lære. Sett utenfra virker Vinmonopolet som et veldig spennende selskap, fundamentert på solid fagkunnskap. Også er Vinmonopolet faktisk verdens største vinbutikk, noe som var nytt for meg.

– Har gjort en fabelaktig jobb

– Linda Frid har, sammen med 1200 ARKere, gjort en fabelaktig jobb de fire årene hun har vært hos oss. ARK selger flere bøker, og ikke minst en enda større bredde av bøker, enn noen gang. De har også klart kunststykket å tiltrekke seg stadig flere kunder i et krevende bokmarked. Gjennom solid vekst, både i butikker og på nett, er ARK en innovativ kraft i norsk handel, sier John Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal, og legger til: – Selv om det er leit at Linda forlater oss, så må jeg innrømme at jeg blir stolt når hun blir hentet til en annen av de viktigste jobbene i norsk handel, som også har et betydelig samfunnsoppdrag.

– Særdeles spennende stilling

Nå starter jakten på hennes etterfølger. Styret i ARK har konstituert HR-direktør Kine Søby som administrerende direktør fra 1. april frem til ny leder er på plass. Søby var også konstituert i perioden mellom John Tørres Thuv og Linda Frid Andresen.

– Kine Søby som etter 15 år er en erfaren ARKer vil lede bokhandelkjeden på en utmerket måte frem til vi finner ny kaptein. Jeg forventer at det vil bli kamp om den jobben, for det er en særdeles spennende stilling – det kan jeg si med stor trygghet fra egen erfaring, sier John Tørres Thuv.

– Glad og takknemlig

Linda Frid Andresen begynner i direktørjobben i Vinmonopolet i løpet av våren, og forlater ARK senest i løpet av april.

– Hva vil du savne mest med ARK-jobben – og hva er du gladest over å bli kvitt?

– Det er faktisk ingenting jeg er glad for å bli kvitt. Jeg vil savne alle de hyggelige folkene i ARK, i Gyldendal og i bransjen, og er glad og takknemlig for alt jeg har fått lov til å lære, sier Linda Frid Andresen.

– Bøker eller rødvin?

– Ja takk, begge deler.