Løke lanserer bok

Frank Løke har så vidt kommet hjem fra Everest-ekspedisjonen før han laserer bok. Den heter Frank. Våg å feile og kommer i bokhandel mot slutten av uka.

– Jeg gleder meg veldig til at boka skal ut i bokhandel, for jeg er utrolig stolt av resultatet, sier Frank Løke. – Jeg håper folk koser seg med den og ler, men også at boka motiverer folk til å ta tak i eget liv, eller at den gjør at du har lyst til å sett deg hårete mål.

I Frank. Våg å feile (Kagge) forteller Løke sin historie. Forlaget skriver følgende om utgivelsen:

«Dette er en ærlig og oppriktig bok om å stå trygt i seg selv, og med sin historie ønsker Løke å inspirere, motivere og kanskje også sjokkere. En sterk motivasjon for ham i livet har vært jakten på stolthetsfølelsen».

Pøbelstreker og fyllearrest

I boken forteller han sin historie, fra tiden på håndballandslaget, til Skal vi danse og gjennom ekspedisjoner. Han forteller også om familien og «hans versjon av både kjente og ukjente episoder i livet», i følge forlaget.

Før bokas utgivelse har over 1000 personer forhåndsbestilt boka. Løke brukte hele mandagen på å signere bøker.

– Dette er også en bok for dem som vanligvis ikke kjøper så mange bøker, og jeg tror alle har noe å lære av boka. Jeg er ikke feilfri, jeg gjort mange feil, men jeg tror folk kan relatere seg til det og lære av dem. For det handler om å våge å feile, sier Løke.

Løkes historie i bokform, som også inneholder over 40 bilder, er fortalt til forfatterne Eirik Ristesund Støylen og Aina Skoland.