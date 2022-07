DAGENS SOMMERGJEST: Selv om hun ikke liker skalldyr, er det nettopp det Thea Baugstø velger seg som sitt sommermåltid. Heldigvis står det også loff, smør og hvitvin på bordet.

Thea Sundstedt Baugstø gikk i februar i år inn i stillingen som redaktør i Tiden Norsk Forlag. Hun er utdannet litteraturviter, og har de siste årene jobbet blant annet som frilanskonsulent, kritiker, bibliotekar og bokhandler.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I Oslo, ved fjorden, på øyer, med venner, og i Kristiansand, ved havet, på svaberg, med familie.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Hvis den inneholder faktisk fri fra jobb, er mye gjort. Ellers liker jeg bøker og jordbær og bulmers, og bading, og gåing. Jeg begynte å danse tango for et par år siden, og har siden tenkt at enhver ferie, sommer eller ei, også godt kan inneholde en god del tango.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– I år har jeg lest D. H. Lawrence for første gang, og det har vært en fornøyelse. Øverst i bunken ligger mer D. H. Lawrence, og Henry James, og Ali Smiths siste, som jeg gleder meg til, og Bernadine Evaristo, som jeg har planlagt å lese i et par år, minst.

– Hva ville vært tittelen på boken om ditt liv?

– Nå har jeg tenkt så lenge på dette at jeg ikke kan annet enn å konkludere med at boken om mitt liv definitivt ikke skal ut med det første.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Går hardt ut med automatisk fraværsmelding. Om jeg klarer å holde meg fra litt mailsjekk er en annen sak.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Jeg har aldri vært spesielt glad i skalldyr, men når jeg tenker på det perfekte sommermåltid ser jeg ikke for meg annet enn hele familien Baugstø som (på en terrasse i Kristiansand) samler seg om så mye reker og krabbeklør at det spruter veggimellom. At JEG holder meg til loff, smør og hvitvin, får bare være.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Mulig dette er for spesielt interesserte, men jeg har i flere år vært trofast lytter av New York Times Book Review sin podcast – og da Pamela Paul gikk av som redaktør tidligere i år, sluttet hun også som programleder i podden. Det har føltes litt som å miste en venn, og jeg ville invitert henne til bords mest for å høre stemmen hennes.

– Ditt beste ferieminne?

– Jeg er pinlig nostalgisk anlagt, men altså: Disse barndomssomrene. Følelsen av å være åtte, ti, tolv år og våkne den første dagen i sommerferien, som kanskje ikke består av annet enn å sitte i en varm bil og spise tom&jerry-kjeks mens mamma blaster You Can Call Me Al i en fem-seks timer. Den følelsen. Er det noe som slår den?

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Alle frilansere som jobber for luselønn.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– For et knapt år siden jobbet jeg skolebibliotekar, og det er en av de fineste (og viktigste!) jobbene jeg har hatt. Jeg kommer heldigvis aldri til å bli kulturminister, men OM jeg fikk sjansen, ville jeg gjort det jeg kunne for å lovfeste alle barns rett til både skolebibliotek og skolebibliotekar. Sistnevnte kunne gjerne også fått en lønn det går an å leve av.

– Det er mye jeg synes er viktig i denne bransjen (den siste tiden har jeg for eksempel tenkt mye på støtteordninger for norske tidsskrift), men en kan jo spørre seg hva som er poenget med det hele om ikke det finnes lesere også i fremtiden.

– Hvilken overskrift håper du å se på BOK365 til høsten?

– “Skolebibliotekarer jubler over nytt lovforslag!” Eventuelt er “Tiden gjør rent bord” heller ikke å forakte.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Om jeg har noen gode ferietips. Svaret er ja: Selv faktor 50 må påføres flere ganger daglig.