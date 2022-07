– Rampete og fnise-morsomt

TIDENES BARNEBOK-KARAKTER: Jon Ewo tror hans Otto Monster ble så populær fordi den handlet om de grunnleggende tingene i livet; tiss, bæsj og promp.

Denne sommeren inviterer vi i BOK365 leserne våre til å stemme frem den norske barnebok-karakteren de mener er tidenes beste. I den anledning har vi spurt et knippe norske barnebokforfattere hvilke figurerer fra barnelitteraturen de har som sine favoritter.

– For meg er det nok Dustefjerten. Fordi den er både menneskelig og helt sprut gærn, sjangeroverskridende og samtidig stor kunst. Gjenkjennelige karakterer og samtidig full av overraskelser, sier Jon Ewo.

– Nå er det ingen som rynker på nesen

Selv står Ewo bak de populære bøkene om Otto Monster. Den lille monstergutten er blant karakterene BOK365s lesere kan stemme frem som sin favoritt. Ewo forteller at boken ble litt uglesett i starten, mye grunnet bæsjehumoren, som jo målgruppen syns var helt fortreffelig:

– Bøkene om Otto Monster var rampete og handlet mye om emner som mange barn synes er både fascinerende og fnise-morsomt – det vil si de grunnleggende tingene i livet, som jo for dem er tiss, bæsj og promp. Først var den noe uglesett i bibliotekene nettopp av den grunn, men de måtte nøye seg for lesernes etterspørsel. Og nå er det ingen lenger som rynker på nesa. Otto er dessuten, selv om han er et monster, et menneskelig lite vesen. Yngstemann i en søskenflokk og alltid den som først kommer dårlig ut i alle familiesituasjoner. Men han gir seg ikke og vinner sin plass ved oppfinnsomme mottrekk mot mobbende storesøsken og håpløse foreldre.

Ewo arbeider for tiden med revisjon av en ny voksenroman, men forteller at han også i disse dager har pustet liv tilbake i Otto:

– Pussig at du spør, og mens vi er inne på emnet Otto, så har jeg for noen få dager siden skrevet enda en ny Otto Monster-bok. Forlaget valgte å nedlegge serien, så nå skriver jeg dem direkte for en strømmetjeneste. Det kommer to nye Ottoer i år og én neste år. Kun som strømmebøker og ikke i papirform.

