Bonnier utfordrer Gyldendal

BRANSJESTATISTIKKEN 2021: Bonnier ville ha vært en sterk utfordrer i skjønnlitteratur-kategoriene, men kun medlemsforlag i Forleggerforeningen teller med i fjorårsoversikten.

I går presenterte Bok365 forlagenes markedsandeler for norsk skjønnlitteratur og for oversatt skjønnlitteratur. Markedsandelene baserte seg kun på medlemsforlagene i Forleggerforeningen. Bransjestatistikken gir dermed langt på vei et bilde av styrkeforholdet mellom de fleste store og mellomstore norske forlag, men denne er slett ikke komplett. Eksempelvis er Fagbokforlaget, Vigmostad & Bjørke og Bonnier ikke med i statistikken.

Vigmostad & Bjørke / Fagbokforlaget har i flere år valgt å stå utenfor Forleggerforeningen, mens Bonnier Norsk Forlag (tidligere Strawberry Publishing) meldte seg inn i år. Innmeldingen kom imidlertid for sent til at Bonnier fikk inngå i 2021-utgaven av bransjestatistikken.

Fighter med Gyldendal?

Mange vil ha merket seg at Bonnier var blant de dominerende forlagene innenfor norsk skjønnlitteratur sist høst. Dette avspeiles også i omsetningstallene:

– Tallene våre viser at Bonnier i fjor solgte norsk skjønnlitteratur for litt under 40 millioner kroner. I tillegg kommer noe over 10 millioner i skjønnlitterær omsetning for datterforlaget Pitch, kan administrerende direktør i Bonnier Alexander Henriksen berette fra sitt ferieopphold på Lista.

Til sammenligning var omsetningstallet fra Gyldendal som vi i går rangerte øverst for markedsandel på norsk skjønnlitteratur, 36 millioner kroner.

Legger vi Henriksens tall til grunn ligger Bonnier – eksklusiv datterforlaget Pitch – med dette et par prosentpoeng høyere enn Gyldendal. Pitch matcher ifølge Henriksen Samlaget, som i går kom inn på femteplass blant forlagene.

Tar førsteplassen?

Bonnier matcher ikke Cappelen Damm hva gjelder omsetningen for oversatt skjønnlitteratur. Innen denne bokgruppen var Cappelen Damm på gårsdagens liste suverene, med en markedsandel på 41,3 prosent – langt foran Gyldendal med 17,4 prosentpoeng.

Innen denne bokgruppen lander Bonnier ifølge Henriksen som en god nummer to, godt foran Gyldendal. Dette ikke minst takket være imprintet Bastion og deres forfatterstjerne Jojo Moyes.

Summerer vi Henriksens skjønnlitterære omsetningstall for fjoråret, vil Bonnier være en klar kandidat til førsteplassen.

– Gøy og utfordrende

Slik kommenterer Anne Fløtaker, Bonniers redaksjonssjef for skjønnlitteratur, fjorårssuksessen:

– Det er herlig både for forfatterne og forlag når vi lykkes med å nå fram til leserne. Spesielt ettersom Bonnier er relativ fersk på sin norske satsing. Det er gøy – og utfordrende – å være med å starte noe nytt, som man ikke helt vet hvor ender.

– Dere baserer mye på krim?

– I fjor solgte vi mye av Jørn Lier Horst, men også Jørgen Jæger, Tom Egeland og Jan Erik Fjell var mye i vinden. For bare å nevne noen få. Senere i bokhøsten kom Vetle Lid Larssen med sin fabelaktige roman Lucias siste reise, som jo ble en udiskutabel suksess.

– Krever tid

– Bonnier er blitt kritisert for å «stjele» andre forlags forfattere og melke etablerte forfatterskap?

– Den polemikken vil jeg ikke begi meg inn i. Flere av de etablerte har fått noe av en «nytenning» av å komme til Bonnier. Vi forsøker å jobbe nært og entusiastisk med våre forfattere i alle deler av forlagshuset, se bare på den humørfylte og målrettede nytenkningen som preger Pitch forlag, sier Fløtaker, som skynder seg å legge til:

– Så er det også slik at utviklingen av nye forfatterstemmer krever tid. Og dette er en uttalt målsetning og prioritet hos oss. Derfor har vi ansatt dyktige Dan Ramberg Andersen som sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur. Han er godt i gang med å bygge en spennende liste. Og så jeg vil jo få lov til å minne om at vår eneste norske debutant i fjor, Mathias Haven, vant Subjektprisen og ble nominert til Tarje Vesaas debutantpris. Det er en god begynnelse.

Lyrikken kommer

– Hva med lyrikk?

– Lyrikken kommer. Bare vent og se.

Også Alexander Henriksen har lovnader å komme med. Selv om forlaget har god fart på den skjønnlitterære omsetningen, skulle han gjerne sett bedre uttelling for sakprosaen:

– Dette vil bedre seg under årets bokhøst, lover han.