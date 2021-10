STATSBUDSJETTET 2022: - Læremidler tas på alvor, men litteraturen er glemt, sier Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

– Vi er glade for at regjeringen foreslår å finansiere læremidler til elevene våre, og vi er også fornøyd med at innkjøpsordningen i den teknologiske skolesekken videreføres, sier direktør Heidi Austlid i Forleggerforeningen.

Lite offensivt

Austlid er mindre fornøyd med uttellingen på litteraturfeltet:

– For litteraturens del, er regjeringens budsjettforslag lunkent. Det foreslås ingen konkrete økninger i bevilgningene til innkjøpsordningene for litteratur. Regjeringen varsler heller ingen satsning på språk, leselyst eller skolebibliotek. Det er svakt og lite offensivt, når vi vet at barn og unge leser både dårligere og mindre enn før, samtidig som lesing og litteratur blir stadig viktigere for å delta i demokrati, samfunns- og arbeidsliv. Vi hadde forventet en satsing også på lesing og leselyst gjennom innkjøpsordningen for sakprosa og for barne- og ungdomslitteraturen.

Forventninger til ny regjering

I en pressemelding understreker Forleggerforeningen at de ser frem til et samarbeid med ny regjering om viktige satsinger på språk, kunnskap og litteratur, og at foreningen har forventninger til at den kommende regjeringen følger opp sine løfter om en styrking av innkjøpsordningene og en satsing på bibliotekene allerede i tilleggsproposisjonen som legges frem i november.