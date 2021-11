Litteratur prioriteres ikke!

– Kostnaden til å ruste opp skolebibliotek, styrke innkjøpsordningene og sikre elevene våre læremidler er småpenger i det store regnskapet, men vil ha stor betydning. At sakprosa og litteratur til barn og unge ikke prioriteres får store konsekvenser for leselyst og leseferdigheter. Ikke alle har bokhyller hjemme. Her mener jeg regjeringen løper fra sine løfter til alle som trenger tilgjengelig litteratur, sier Forleggerforeningens administrerende direktør.

– Elever i både grunnskolen og videregående mangler læremidler, og situasjonen er kritisk. Forleggerforeningen er skuffet over at regjeringen ikke rydder opp, og sørger for at alle elever får gode og like forutsetninger for læring og gode leseferdigheter, avslutter Austlid.

Skuffelse også i NFFO

– Vi må dessverre konstatere at den nye regjeringen ikke står på sin første prøve, og dette er langt fra hva vi hadde begrunnede forhåpninger om, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) i en kommentar til endringsforslagene til statsbudsjettet.

– Særlig er vi skuffet over at innkjøpsordningene for sakprosa ikke er prioritert. Størrelsen på voksenordningen har i praksis stått stille i mange år, og signalene fra regjeringen har vært tydelige på at sakprosaen nå skulle få et substansielt løft. Vi forstår at en tilleggsproposisjon er noe annet enn et gjennomarbeidet statsbudsjett, men mener økning av sakprosaordningen burde være et enkelt grep å gjennomføre allerede nå. Nå setter vi vår lit til at partier som SV, Rødt og De Grønne kjenner sin besøkelsestid, og krever at sakprosaen blir løftet ytterligere før de eventuelt gir sin støtte til budsjettet i Stortinget, håper Vestbø.