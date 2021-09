Litterær fantasy og inderlig lyrikk

KOLON-BOKHØSTEN: En roman om en Liverpool-familie i trøbbel, litterær fantasy om en pensjonert lektor, eller inderlige og humoristiske kjærlighetsdikt? Kolon-høsten rommer det meste.

Det er vanskelig å få forlagssjef i Kolon, Bjørn Aagenæs, til å trekke frem kun tre bøker fra høstlista, men han gjør et ærlig forsøk.

Inderlige og humoristiske

– De tre bøkene som utkommer med det aller første er: Joakim Kjørsviks 25. september-diktene, hvor Kjørsvik samler et utvalg av enkle, inderlige og ofte humoristiske kjærlighetsdikt han har skrevet til sin kone. Gjennom stadig nye, lekne, entusiastiske og overraskende måter å beskrive forelskelse og kjærlighet, skriver Kjørsvik frem en storslagen og gripende, lyrisk og frimodig kjærlighetserklæring.

– Kjersti Anfinnsen er straks klar med sin nye roman Øyeblikk for evigheten, hvor den pensjonerte hjertekirurgen Birgitte Solheim, som ble introdusert i den trippelt prisbelønte romanen De siste kjærtegn, erfarer at kjærligheten ikke blir mindre krevende når hun har passert nitti år. Samlivet med og følelsene for kjæresten Javiér er like levende, selv om det kroppslige forfallet fanger og isolerer. Birgitte reflekterer kompromissløst over livets vondeste øyeblikk og hva hun bærer med seg av tap, sorg og savn i en verden som fremstår mer og mer fremmed for henne. Øyeblikk for evigheten er en roman om kjærligheten, døden og tilværelsens ensomhet – og andre og siste bok om Birgitte Solheim.

– Tredje bok ut på Kolon er Thomas Marco Blatts nydelige roman Vi kom fra Liverpool, som handler om familien O’Brien fra Liverpool. Når faren Fred blir alvorlig syk, blir sønnen Joe, som drømmer om å bli fotballproff, nødt til å søke jobb. Datteren Emma må sette flytteplanene på vent, og Freds yngre bror Dave må plutselig fikse problemer han kanskje ikke er i stand til å fikse. Familien O’Brien består av mennesker som drømmer stort, men som er vant til å leve i skyggen av de store begivenhetene. Vi kom fra Liverpool er en velskrevet og gripende roman om arbeiderklassens håp, om familie, samhold, tragedier og brudd og om å stå overfor livets avgjørende hendelser.

Litterær fantasy

– Siden jeg ikke kan nevne Yoko Onos Grapefrukt – gjendiktet av Simen Hagerup, Anne Carsons Rød selvbiografi – gjendiktet av Tone Hødnebø, Kaja Schjerven Mollerins Kamerat livet – en samtale med Cecilie Løveid, Cecilie Løveids nye, vilt gode og sjangerløse bok Piggeple, eller Jonny Halbergs sterke familieroman Johannes’ åpenbaring, vil jeg nøye meg med å si at det er herlig å kunne proklamere at vi straks utgir Simen B. Hagerups lenge bebudete roman Jordverv, en litterær fantasyroman om Tatjana, en pensjonert lektor, som havner på en fremmed klode og om hennes lange og farefulle reise hjem.

– Noen debutanter?

– Eivind Grip Fjær er årets debutant på Kolon, med den uhyre skarpsindige romanen Det stemmer ikke, som skildrer kreftsykdom, moderne kjærlighetsliv og selvbevissthet på en måte som kan minne om prosaen til Tor Ulven i Avløsning, eller Irr grønt av Dag Solstad. Men den kommende nye forfatteren på forlaget er Kari Løvaas, kjent som en av Norges fremste essayister og kritikere, som kommer med essayet Skapelsens sukk og klage – et bestiarium, som reflekterer omkring menneskets selvforståelse som skapt og skapende, og som både mer opphøyd og mer fordervet enn andre skapninger. I den første delen av bestiariet befinner vi oss midt i det landskapet der Selma Lagerlöf i sin tid diktet frem en av de mest bevegende skikkelsene i svensk litteratur: Keiseren av Portugalia, en värmlandsk Kong Lear. For Løvaas, som har en sønn med Downs syndrom, blir Lagerlöfs narrekonge en av flere veivisere i retning av en utopi: et samfunn der menneskedannelse ikke handler om sortering og perfeksjonering, en fortelling om beskyttelse som bygger på tillit, ikke frykt.