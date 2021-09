Vetle Lid Larssen går til Strawberry Publishing 

Når Vetle Lid Larssen nå kommer med Lucias siste reise, et av sine mest gjennomarbeidede bokprosjekt noensinne, er i det i forlengelsen av hans forrige historiske bestselger 1001 natt. Men nå heter forlaget Strawberry Publishing, og utgivelsen har vært holdt hemmelig helt til nå.

Lucia siste reise er både en fullblods roman og en europeisk kulturhistorie, som i et sveip fører oss gjennom et tidsrom på nesten 2000 år. Den handler om en person vi alle kjenner til, Sankta Lucia, men ikke i noen roseparfymert, sukkersøt versjon. Lucias siste reise er i følge forlaget: en spennende og brutal roman, en historisk pageturner, som begynner i romerriket og slutter i vår tid.

Har tatt fem år å skrive

– Anne Fløtaker er en suveren redaktør og på Strawberry er det en fandenivoldsk og fremoverlent gjeng, som kler denne boken, oppsummerer Vetle Lid Larssen.

Lid Larssen har jobbet på fulltid med denne historiske romanen i fem år. I følge forlaget har den alle bestanddeler til å bli en av denne høstens store leseropplevelser.

– Dette er en overraskende fortelling, dels basert på mytologisk materiale Vetle har spadd opp, dels researchet frem gjennom årevis med reising og leting i ulike europeiske arkiver. I tillegg har prosjektet vært en hemmelighet og ikke inngått i vår høstliste, vi ønsket å gi Vetle maks arbeidsro til å fullføre, forteller forlegger Jonas Forsang hos Strawberry.

Nesten to tusen år av historie

Sankta Lucia ble forsøkt tvangsgiftet og deretter henrettet. Liket ble skjult i katakombene på Sicilia. 700 år senere står det en nordmann i døra. Han sender legemet ut på en reise som varer i tusen år til, fra korstogene og Dantes død, via Napoleons herjinger til dampskipenes ankomst og Annen verdenskrigs glemte luftangrep.

– En vanvittig bok, ikke bare i språklig trøkk og historisk utsyn, men i sitt rike persongalleri. Romanen handler om alt fra 400 nordmenn som går til en nådeløs og ukjent død, til et vell av andre uventede skikkelser og hendelser som Vetle har hentet opp fra historiens mørke. Det er en historie utenom det vanlige, som nok vil finne veien under juletreet, til både mor og far, tror Jonas Forsang.

– Det har vært spesielt inspirerende å jobbe frem denne fortellingen, røper Vetle Lid Larssen.

– Det startet med at jeg ramlet over en tom grav – og dermed ble jeg viklet inn i en utrolig historie. Lucias siste reise er basert på virkelige hendelser og personer. Det er sant som det sies: Noen ganger overgår virkeligheten fantasien, fastslår Vetle, som selv ble berørt av Sankta Lucias merkelige kraft i prosessen.

– Det var ikke til å unngå.

En liten maraton

For redaktør Anne Fløtaker har prosjektet også overtatt livet i en periode.

– Nå går boka i trykken, og det har vært en voldsom prosess. Men på samme tid inspirerende, lærerikt og rett og slett moro. Det har vært en liten maraton dette, men med denne siste innspurten er det blitt en bok som jeg er virkelig stolt over å få være med å utgi, forteller Fløtaker.

At det blir jordbærlogo på fronten av boka er ingen tilfeldighet.

– Jeg jobbet med Anne på dokumentarromanen 1001 Natt (Cappelen Damm, 2013), om to norske slaver i Alger. Jeg visste dermed at både jeg og boken også denne gang ville være i de absolutt beste hender. At hun i tillegg hadde slått seg sammen med den supre gjengen i Strawberry, med alt de har av trøkk og gjennomføringskraft, var en uslåelig kombinasjon. Dette er min første bok hos Strawberry, men jeg ser fram til alt vi skal få til sammen i fremtiden, avlutter Lid Larssen.