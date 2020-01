Lerøen er lesernes favoritt

– Det er helt sjukt, sier Mikal Olsen Lerøen. "Pappas siste reis" er vinneren av "Årets bok 2019".

– Det er helt rått! Det har vært så deilig å se at det er så mange sjøfolk, og ikke minst bekjente av sjøfolk, som virkelig har brydd seg. Det har vært en glede gjennom hele desember og ut på nyåret.

Mikal Olsen Lerøens Pappas siste reis (Vigmostad & Bjørke) er av BOK365s lesere kåret til «Årets bok 2019». Totalt i både innledende avstemning og i finaleheatet har det kommet inn 93.577 stemmer, hvorav over 86.000 av stemmene kom i siste runde.

Lerøen stakk av med seieren med hele 51 % av stemmene.

– Det er helt sjukt. Det er sjukt mange, sier han selv.

32 år in the making

– Dette er boken til en hel yrkesgruppe. Deres historie har aldri vært min, men jeg har samlet, systematisert og tegnet et stort bilde av det. Jeg visste underveis at dette er et tema som berører mange. Jeg har jobbet med prosjektet i toogethalvtår…

– Unnskyld, sa du to og tredve år?

– Nei, to og et halvt år. Men jeg har for så vidt tenkt på dette så lenge, for i år er det nettopp 32 år siden faren min døde. I tretti av de årene har jeg tenkt at dette var en personlig tragedie for min familie og et enkeltstående tilfelle. Men det er det ikke.

Lerøen forteller at så mange som 10.000 norske arbeidstakere seilte de åtte årene konflikten i den persiske bukten varte.

– Jeg oppdaget tidlig at folks bilde av en sjømann som en stor brumlebass med masse tatoveringer. Denne oppfatningen har antagelig gjort at vi som folk, samfunn og nasjon ikke har tatt innover oss hva de gjennomgikk. Halvparten av de som seiler til enhver til er under tretti år. Sjøfolk er unge gutter og jenter, og det har vært viktig for meg å fortelle. De skal ikke avfeies som tøffe, voksne menn som «tåler det».

– Et tema som berører mange

BOK365s lesere er ikke alene i å hylle Lerøens bok. Anmelderne har også vært begeistret, og boken har mottatt femmerterning av Dagbladet, Bergens tidende og Stavanger Aftenblad. Men det var spesielt en tilbakemelding som kom denne julen, som beviste for Lerøen hvor viktig dette prosjektet har vært:

– Jeg fikk en melding fra en av personene jeg bruker i boken andre juledag. Han skrev at julaften som vanlig var tøff, og at søstrene som vanlig ringte ham første juledag. Men det som ikke var vanlig var at de begge gråt da de ringte. De sa at de endelig skjønte hvorfor han var blitt som han var blitt. Det er to streker under svaret for meg.

Lerøen sier at det nok er derfor nettopp hans bok går seirende ut av BOK365s leserkåring.

– Det er nok grunnen til at det har kommet inn 45.000 stemmer på den boken. De titusen som seilte hadde familier rundt seg. Alle norske familier har en sjømann eller sjøkvinne. Og det er nok grunnen at Pappas siste reis vant denne prisen, for det er et tema som berører mange.

Her er topp 15 i avstemningen:

Mikal Olsen Lerøen: Pappas siste reis (Vigmostad & Bjørke) Kjersti Bjørkmo: Hadde du bodd her hadde du vært hjemme nå (Tiden) Bjørn Andreas Bull-Hansen: Danehæren (Gyldendal) Kjartan Brügger Bjånesøy: Kjære pappa (Kagge) Shazia Majid: Ut av skyggene (Aschehoug) Hilde Rød-Larsen: Sommertid (Aschehoug) Mari Andreassen: Hvor lenge varer vi (Cappelen Damm) Jørn Lier Horst: Illvilje (Capitana) Anne Sverdrup-Thygeson: Insektenes hemmeligheter (Kagge) Tiril Broch Aakre: Mødre og døtre (Flamme) Silje Bekeng-Flemmen: Velkommen til dyrehagen (Gyldendal) Kvam, Magnus og Kristensen: Politivoldsaken (Vigmostad & Bjørke) Lars Saabye Christensen: Byens spor: Skyggeboken (Cappelen Damm) Torgrim Eggen: Axel Jensen (Cappelen Damm) Helene Flood: Terapeuten (Aschehoug)