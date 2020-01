Åpner tre nye kiosker

Horten og Tønsberg får egne lesekiosker i helgen. Til sammen blir det åpnet 60 slike over hele landet i løpet av 2020.

Lesekiosk blir et fenomen over hele landet i 2020. I Oslo har to av Televerkets røde kiosker vært i bruk som bokbyttested i noen år, men i fjor bestemte Foreningen !les, Sparebankstiftelsen og Telenor seg for å gå sammen om et prosjekt om å fylle kiosker landet rundt.

Fredag åpner to av de rundt 60 planlagte kioskene i 2020. I Tønsberg blir det bibliotek i begge kioskene som står ved jernbanestasjonen. Både ordføreren og forfatter Gro Dahle deltar ved åpningen klokken 1000 fredag. Tønsberg og Færder bibliotek har tatt på seg jobben som faddere, men slike tilbud blir bare så bra som folk selv gjør det til. Prinsippet er «Gi en bok, ta en bok» og at det i stor grad skal være selvdrevet. I stedet for å kaste fullt brukbare bøker man ikke lenger trenger, sett dem i kiosken slik at bøkene fortsatt kan ha et liv – hos andre leseren.

Nabobyen Horten har involvert ungdomsbibliotekar Aase Berit Antonsen fra Horten bibliotek og sjetteklasse ved Sentrum skole i sin åpning kl 1000.

Den første lesekiosken i den nye prosjektet, står på Solli plass i Oslo og ble avduket av kulturminister Trine Skei Grande i desember.

– Vi fikk mange henvendelser fra biblioteker og personer som vil være faddere på lesekiosker der de bor, og det åpnere flere gjennom året. Sola ved Stavanger er neste ut 13. februar, sier prosjektleder Vibeke Røgler i Foreningen !les

