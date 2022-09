Lanseringsfest på Svalbard: – Skulle alltid ende her

Klimakvartettens siste bok foregår på Svalbard. I går ble «Drømmen om et tre» lansert under Longyearbyen litteraturfestival.

– Jeg er så utrolig glad for å være her igjen, sier Maja Lunde til Bok365. Torsdag kveld lanserte hun Drømmen om et tre på Huset Restaurant i Longyearbyen.

Boka er den fjerde og siste i romanserien som har solgt mer enn 4 millioner eksemplarer i over 40 land. Handlingen er lagt til Svalbard i 2110, der seks ensomme mennesker forsøker å overleve etter en katastrofe. De har mistet alt, foruten frølageret, som fremdeles er intakt og gjemt for omverdenen.

– Svalbard-fortellingen kom til meg for flere år siden. Jeg visste at jeg ville avslutte bøkene med den, sa Maja Lunde fra scenen. – Det er noe med hvor tydelig man ser klimaendringene her oppe. Dessuten ble jeg veldig fascinert av frølageret.

Symbolsk betydning

– Det er fantastisk å ha Maja Lunde tilbake på Svalbard, sier bibliotek- og festivalsjef Lars Holt.

Etter en innholdsrik uke med en rekke profilerte forfattere på programmet, er han ekstra glad for å kunne runde av festivalen med lanseringsfest for Drømmen om et tre.

– Vi som bor her er minst like navlebeskuende som andre folk og synes det er veldig spennende når Svalbard er tema i litteratur, kunst og kultur, sier Holt, som dessuten setter stor pris på hvordan boka tematiserer klimaendringene på Svalbard.

– Temperaturen øker mer på Svalbard enn noen andre steder i verden. Det er et spennende grep med mye symbolsk betydning når klimakvartetten avsluttes her, sier han.

– Jeg er reddere nå

Maja Lunde har besøkt den arktiske øya flere ganger. I løpet av årene med research har hun blitt kjent med både naturen og menneskene på Svalbard. Hun synes det er tankevekkende hvor mye som har skjedd med klimadebatten siden hun ga ut Bienes historie i 2015.

– På den tiden tror jeg ikke vi så konsekvensene av miljøkrisen. Det ble ikke snakket om like mye. Jeg er reddere nå enn jeg var da, samtidig føler jeg meg mindre alene om å tenke på dette. Det er det litt trøst i, sa Lunde.