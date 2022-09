Aschehoug mønstrer A-lag

Aschehoug skole henter inn nye hoder og kompetanse på salgs- og markedssiden.

– Den mest spennende salgs- og markedsavdelingen finner du i Aschehoug. Skole-Norge kommer til å merke at vi satser på dem, sier Hilde Skomsvold, som er leder for salg og marked i Aschehoug Skole. – Vi styrker laget med ny kompetanse og jobber smidig i tverrfaglige team for å ta lærere, skoleleder og elever med storm. Det er gøy, spennende og ikke minst utrolig givende å jobbe med et så viktig samfunnsansvar som vi i Aschehoug har. Dette skal vi nå forvalte ute i markedet og sørge for at vi tar ytterligere markedsandeler.

Stor omorganisering

Skomsvold tegner et bilde av et marked i sterk vekst, og et forlag som har vært gjennom en stor omorganisering det siste året for å ruste seg for kampen om markedsandeler. Nyansettelser har styrket oss med ny kompetanse på ulike fagområder:

– Aschehoug skole er veldig stolte over å ønske et fantastisk A-lag velkommen til salgs- og markedsavdelingen, sier Hilde Skomsvold.

Nye hoder, nye roller

Hun kan melde om flere bevegelser i sitt team: Frederik Amundsen som går inn i rollen som innholdsansvarlig på netthandelsteamet. Frederik kommer fra Innovasjon Norge og har 20 års erfaring fra reiselivsbransjen. Anette Brunvoll går inn i rollen markedsansvarlig med hovedfokus på videregående, hun kommer fra Trimble. Inger Sofie Solli Kommer fra Røde Kors og tiltrer i rollen som marketing automation-ansvarlig. Stine Messel kommer fra L’occitane, og går inn i rollen som key account manager. Ida Thorenfeldt går inn i rollen som markedsansvarlig etter å ha hatt praksis hos Aschehoug skole gjennom sitt siste år av studiet «digital kommunikasjon og markedsføringsledelse» fra BI.