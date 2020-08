Kutter 1500 stillinger

Den britiske avis- og bokkioskkjeden WH Smith må kutte 11 prosent av staben, etter katastrofale tall grunnet corona.

WH Smith offentliggjorde i går planer for en stor omstrukturering av selskapet, som vil bety at 1500 stillinger kan bli overflødige. Den britiske detaljhandleren, som i hovedsak selger bøker, aviser og kioskvarer, melder at corona-pandemien har vært katastrofal for driften av de nærmere 750 utsalgsstedene.

Selv om WH Smiths opplevde et overskudd på hele 155 millioner pund i 2019, melder selskapet om katastrofale tall i 2020 – hvor de hittil har tapt mellom 70 og 75 millioner pund.

Bedriften sier at totalomsetningen var ned 57 prosent i juli, sammenliknet med samme tid i fjor. Dette er likevel en forbedring fra april da salget var redusert med hele 85 prosent.

Det er spesielt butikkene som spesialiserer seg på reiselitteratur, eller befinner seg på flyplasser og togstasjoner som har lidd mest. Den første måneden med lockdown i Storbritannia så disse butikkene en nedgang på hele 92 prosent.

Fortsatt få kunder

Dermed ser selskapet seg nødt til å kutte i personalet for å redusere kostnader.

«Dette har vært en veldig vanskelig avgjørelse og vi vil støtte alle kollegene våre gjennom denne prosessen og sikre at den blir gjennomført på en ordentlig måte», sier administrerende direktør for WH Smiths-gruppen, Carl Cowlin.

Han legger til at selv om tallene begynner å bedre seg, er butikkene fortsatt preget av få kunder.

«Som et resultat av dette, må vi ta ytterligere handling for å redusere kostnader i firmaet. Jeg er lei meg for at dette vil påvirke flere kolleger, hvis roller vil bli påvirket av disse nødvendige endringene, og vi vil gjøre alt vi kan for å støtte dem i denne utfordrende tiden», sier Cowlin.