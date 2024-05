Kuratering etter eierskap?

Topplistene til strømmetjenestene kan indikere at eierforlagene fremdeles dominerer i egne strømmetjenester.

Vi er på vei inn i sommeren, strømmetjenestenes høysesong.

Bøndene har på denne tiden kuslipp. I bokbransjen har vi lignende ved at alle titlene fra fjoråret slippes i begynnelsen av mai til fripris, noe som gjør at lydbøkene også kan inngå i strømmetjenestene. Årets frislipp er imidlertid det siste. Ved nyttår trådde bokloven i kraft. Neste år blir det dermed kontinuerlige frislipp, på dato ett år etter første utgivelse.

Viktigst for frislippet er at strømmetjenestene får adgang til en hel rekke av fjorårets bestselgere i lydbokformatet. Vi har tatt en kjapp titt («snapshots») på topplistene sist uke (uke 21). Topplistene endrer seg fortløpende og plasseringene her er følgelig lite kvalitetssikret. Vi synes likevel listene er indikative og gir en bra pekepinn på hvilke forlag som dominerer i strømmetjenestene.

Sterk markedsmakt

Det norske strømmemarkedet domineres av Storytel Norge, eiet av Cappelen Damm og svenske Storytel AB. Hovedkonkurrenten er Gyldendal og Aschehougs strømmetjeneste Fabel. Grovt anslått har Storytel noe over 160 000 abonnenter, mens Fabel har i underkant av halvparten så mange. Resterende strømmetjenester; Nextory, BookBeat, EbokPluss og Podimo vaker antagelig rundt eller under, 10 000.

De seneste tallene som er tilgjengelig er fra 2022. Da hadde Cappelen Damm lydbokinntekter på over 180 millioner kroner (57 prosent markedsandel). Gyldendal hadde 49 millioner og Aschehoug 38 millioner kroner. Bonnier Norsk Forlag klokket inn 30 millioner, mens Kagge noterte seg for 10 millioner. Inntektstallene gir de tre største lydbokforlagene solid markedsmakt, det økonomene kaller oligopol – nummeret før monopolmakt. Markedsdominansen er ytterligere forsterket av vertikale eierintegrasjon.

Årets frislepp

Husker du bestselgerlistene fra i fjor?

Helt øverst på lista fant vi i fjor Lars Mytting med Skråpånatta. Boka er fortsatt ikke klar for strømmetjenestene, men kan kjøpes hos Fabel som lydbok for 199,- kr.

En av fjorårets bestselgere som nå er å finne helt i toppen for krim hos Fabel er Anne Holts Tolv utemte hester (Gyldendal). Lydbokutgaven er imidlertid eksklusiv for Fabel, du finner den ikke hos hovedkonkurrenten Storytel.

Gyldendal opplyser at eksklusiviteten gjelder til utløpet av september.

Eierforlagene med 10 av 12 på Fabel

Voksen skjønnlitteratur utgjorde over 50 prosent av de nære 11 millioner bøkene som ble lyttet til i fjor. Krimsjangeren er det mest populære segmentet. Ser vi på en snapshot av de mest populære krimtitlene hos Fabel, finner vi at ti av de tolv øverste titlene er fra eierforlagene Gyldendal og Aschehoug. Kun to av de tolv øverste er fra andre forlag (Bonnier med to titler, en av Jørn Lier Horst og en av Jan Erik Fjell).

Nå er selvsagt ikke «Topplistene» nødvendigvis utslagsgivende, lydbok-appene inneholder hundretusenvis av titler, men topplisten i hver av strømmetjenestene kan likevel gjerne gi en indikasjon av hva som kurateres? Spesielt om titlene er holdt eksklusive i tjenesten. Alle de ti topptitlene fra Fabels-eierforlag er holdt eksklusive for strømmetjenesten, og er dermed ikke å finne i noen annen tjeneste.

En forfatter med flere topptitler eksklusivt hos Fabel er svenske Pascal Engman. Når vi kontakter Engman for å spørre om hva han synes om å være låst til Fabel i Norge, blir han meget forbauset. Han ringer oss dagen etter og ber oss kontakte Gyldendal direkte.

Salgs- og markedssjef Pål Stokka i Gyldendal er botferdig:

– Det er uheldig om Pascal ikke har vært informert om kampanjen vår i Fabel, og det er vi de første til å beklage. Stokka understreker at eksklusiviteten Gyldendal har gitt Fabel utløper ved utgangen av juni.

– Suksessen til Engman er et langvarig arbeid med hele katalogen til Pascal, et godt samarbeid med bokhandel, fantastiske anmeldelser og ikke minst ypperlig krimlitteratur, tillegger Stokka.

Eierforlagene med 11 av 12 på Storytel

Titter vi på topplisten for krimsjangeren hos Storytel, Norges ledende strømmetjeneste, finner vi at hele elleve av tolv i toppen av lista er fra eierforlagene (Cappelen Damm og Lind&Co, sistnevnte et datterforlag kontrollert av Storytel AB). Hos Storytel finner vi også den eneste forfatteren som er inne på begge de to største strømmetjenestenes liste, Jan Erik Fjell (Bonnier).

Når vi spør Storytel-sjefen, Ole Werring om hvorfor en svært populær krimforfatter som svenske Pascal Engman ikke er å finne på Storytel, svarer han:

– Storytel tilbyr et bibliotek med mer enn 600 000 titler – fra fakta til fiksjon, fra refleksjon til virkelighetsflukt. Vi jobber løpende med lansering av nye titler for til enhver tid å kunne tilby den beste lydboktjenesten. Det er ikke alle bøker som blir tatt inn, og det kan være ulike årsaker til at vi velger enkelte titler fremfor andre, eller skyver noe på lanseringsdatoer. Vi har som policy at vi ikke går ut med vurderingene i hvert enkelt tilfelle.

– Anne Holt har godkjent en tidsbegrenset eksklusivitet for Fabel på «Tolv utemte hester» – den er dermed ikke å få hos Storytel, men var ikke forskriften til bokloven at dere må tilby den som stykk kjøp?

– Ja, det er helt riktig at vi skal tilby alle bøker som gjøres tilgjengelig som lydbok for stykksalg, men dette gjelder først fra 1. januar 2025.

Eierforlaget med kun 6 av 12 på BookBeat

Svenske BookBeat er store i Norden og i Nord-Europa. Strømmetjenesten er eiet av Bonnier og omsatte i fjor for nesten en milliard kroner. I Norge er BookBeat fortsatt relativt liten, selv om tjenesten fordoblet de norske inntektene i fjor.

Marianne Vågan i BookBeat Norge forteller at de hadde Pascal Engman inne som tilbud i tjenesten helt fram til nyttår, men at alle lisensene da ble hentet tilbake av Gyldendal.

BookBeat har så mange som seks titler fra Bonnier Norge (fire av disse av Horst/Enger), dog uten noen form for eksklusivitet.

BookBeat er den eneste strømmetjenesten som har titler fra både Cappelen Damm og Gyldendal inne på topplisten. Tre titler kommer fra Gyldendal, to fra Cappelen Damm og en fra Kagge.