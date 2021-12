Fra gulv til tak med bokhyller og julestemning.

I den nyoppussede bokhandelen Norli Gravdahl på Hamar, har julestemningen fått bedre plass. Butikken har 150 nye kvadratmetre kunder og ansatte kan boltre seg i, og nylig var bokhandlerprisvinner Abid Raja på besøk, til stinn brakke.

– En fantastisk kveld, sier bokhandler hos Gravdahl, Ole Petter Hervold, og legger til at Rajas bok Min skyld bør under juletrærne i det ganske land. Hervold har jobbet i bokhandel i 13 år, hos Gravdahl i to, og har både kjente og ikke like kjente bøker å anbefale dem som stikker innom i julestria.

– Hvordan er julestemningen i butikken?

– Med nyåpnet spennende butikk og kunder som renner over av lovord er det bare å kjøre på. Som sentrumsbutikk er vi midt i julelefokuset med tente julegater og skinnende graner. Mange butikker er nok preget av noe lavere tall enn fjoråret som totalt ga et godt julesalg. Vi er nok litt på bølgen av å være forandret og «nye» for mange i byen, det skal vi vite å dra nytte av i ukene framover!

– Hvilke bøker anbefaler du for tiden?

– Jeg anbefaler mer enn gjerne Havets kirkegård av Aslak Nore, det er jo en sann svir av en røverhistorie, lett å overbevise kunden der. Gjentagende anbefalinger blir jo ofte det man selv går for, Soga om Fråid av Mona Høvring og Fiskehuset av Stein Torleif Bjella, så klart.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år?

– Uten tvil overhodet Fernanda Melchors I orkanens skygge. Som mange helt fantastiske bøker har også denne unngått den store oppmerksomheten. Denne romanen sprer seg som en sopp fra de mørke hjørnene av litteraturen der krim og horror møtes. Det er en salig blanding av dop, sex og mytologi. Bildene som skapes er fulle av farger, de treffer sjelen og blir der. Anbefales på det sterkeste!