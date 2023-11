Kronprins Haakon i ny bok: Diskuterte forholdet med Mette-Marit med Stoltenberg

I en ny biografi forteller kronprins Haakon hvordan han taklet presset fra mediene da det var blitt kjent at han og Mette-Marit var blitt samboere.

– Den høsten var vi i kontakt med statsminister Jens Stoltenberg. Jeg gikk på aspirantkurset i UD og i gangene der traff jeg på Ingrid Schulerud. Hun er gift med Stoltenberg og jobbet i UD som diplomat. Jeg opplevde henne som støttende. Hvem som inviterte først, husker jeg ikke, men vi hadde et par kvelder sammen med dem, sier kronprinsen i kapittelet «Forelskelse og fortvilelse».

Kapittelet tar for seg tiden fra han og Mette-Marit møttes første gang, og hvordan de taklet stormen fra mediene da de ble sammen.

– De inviterte oss hjem til seg, og Mette og jeg inviterte til middag hos oss i Ullevålsveien. Statsministeren ba om å få ta med en rådgiver. Det var Jonas Gahr Støre. Det lå ingen stor plan bak middagene, kun et ønske om at de skulle bli kjent med Mette, så de selv kunne danne seg et bilde, sier Haakon.

Stoltenberg skal deretter ha blitt spurt hva han tenkte om situasjonen og svart at han stolte på Haakons vurderingsevne.

– Det var ikke komplisert for dem, forsto jeg. Den støtten satte vi veldig pris på, den var viktig for oss. Det skal sies: Få politikere hadde til da kritisert meg. Forholdet var ikke blitt en politisk sak. Men det kunne fort snu, jeg tok ingenting for gitt, sier kronprinsen.