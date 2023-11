– Jeg vil samle folket igjen

Nguyễn Phan Quế Mai har skrevet Vietnams historie på ny.

– Jeg ville bringe til live de stemmene som har blitt undertrykket, sier forfatteren Nguyễn Phan Quế Mai om historien som lenge har vært så tabubelagt at en hel befolkning har tiet.

48 år etter krigen har forfatteren gjenopplivet Vietnams undertrykte stemmer. Quế Mai har samlet og dokumentert folkets eget perspektiv – dem som ikke er helter, men vanlige folk som lider etter de historiske hendelsene.

– Jeg så ikke de stemmene i litteraturen. Krigen drepte to millioner mennesker, og mange sliter fremdeles. Det har vært mange selvmord etter krigen, men ingen fortalte om det.

Historier fra slektninger

Forfatteren var i høst på bokturne i Oslo, Trondheim og Bergen i forbindelse med sin nye roman Fjellene synger – som har solgt en halv million eksemplarer på verdensbasis.

Fjellene synger forteller historien om Trần-familien over fire generasjoner, og omfatter turbulente tiår før og etter Vietnamkrigen og landreformen i 1950. Det er første gang landreformen omtales.

Familier ble delt, venner ble fiender, og landet ble revet fra hverandre. Det eksisterte en dyp politisk, sosial og ideologisk kløft blant det vietnamesiske folket.

Hennes engasjement for å fortelle det vietnamesiske folkets historie går tilbake til tenårene, da hun reiste til foreldrenes landsby og lærte historiene til gamle slektninger.

– Jeg var inspirert av menneskene jeg har møtt, jeg ville gi det en betydning. Det er viktig å snakke om, for å erkjenne, gi håp om helbredelse, sier hun.

Fra før er disse historiene fortalt som glansbilder.

– Tidligere er det kun skrevet om en krig som skal ses på som en ære – at vietnameserne vant krigen og at det ikke eksisterer traumer, sier hun og legger til:

– Det er 48 år siden nå, men folket er fremdeles splittet. Vietnams moderne historie er så mye mer.

I boken trekker hun frem historier fra både vietnamesere og amerikanere.

– Begge parter opplevde lidelse, alle er mennesker. Alle har sett så mye lidelse, og ingen kommer til å vinne.

Skribenter ble drept

I dag er hun kåret til en av Vietnams mest inspirerende kvinner av Forbes Vietnam, og Vietnams første internasjonale bestselgende forfatter.

Tidligere har hun skrevet både romaner, sakprosa og poesi i Vietnam. Fjellene synger brukte hun syv år på å skrive.

– Det var veldig utfordrende å skrive denne historien, og jeg ville gi opp. Historien er veldig vanskelig, men det er så smertefullt at den ikke snakkes om. Men det var historiene i meg som holdt meg i gang, sier forfatteren.

Dessuten opplevde hun strenge sensurregler i Vietnam, der kulturdepartementet gjennomgår alle bøker før de publiseres. Derfor skrev hun boken på engelsk, fordi hun var redd for sensur.

– Det var vanskelig å få tak i forlegger, sier hun og forteller at bøker som skriver annerledes om krigen, ikke blir tillatt utgitt og legger til:

– Du ble drept hvis du skrev om krigen på en annerledes måte.

Flere har takket henne

Etter utgivelsen av den suksessrike romanen, har forfatteren vært i kontakt med flere som har takket henne. De ønsker å høre om Vietnam fra en vietnamesisk forfatter. Blant annet møtte hun en leser i USA:

– Hun fortalte at hun vokste opp med foreldrene sine i Vietnam, og at moren hennes ga henne vekk til slektninger. Hun tilga aldri foreldrene. Men etter å ha lest boken tenkte hun over hva moren hadde gjort, tok kontakt med moren og fortalte at hun elsket henne.

– Boken hjalp henne til å forstå avgjørelsen moren hadde tatt, sier Quế Mai.

Quế Mai forteller om flere som på grunn av boken har forstått hvor de kommer fra.

– Det er fantastisk, veldig inspirerende.

– Dette er kraften i litteraturen, den skaper en forbindelse med så mange mennesker. Litteraturen har en rolle for å bringe oss sammen. Boken bringer mennesker sammen, istedenfor å skille dem. Jeg virkelig elsker Vietnam. Jeg vil samle folket igjen.

BOK365 møtte forfatteren under bokturneen. Under bokbadet lærte hun publikum vietnamesiske ord, og sang på språket.

Forfatteren håper flere vietnamesere vil dele sine historier fra det siste dramatiske århundret, før det er for sent.