Krimpåsken på TV

Spennende krimserier og en liten dose Bollywood. Dette er noe av det du kan glede deg til på NRK i påsken.

Nye mysterier skal løses. NRK legger ut hele fire ulike krimserier på NTK TV denne påsken. Frå fredag 31. mars kan du strømme alle fire – men seriene vil også gå linært på TV i løpet av påskedagene.

En av statskanalens krimserier denne påsken er «Hendelser ved vann», en svensk dramaserie basert på Kerstin Ekmans prisbelønte og internasjonalt suksessrike roman med samme navn.

En midtsommerkveld i 1973 er Annie og datteren Mia på vei til det isolerte Stjärnberg-kollektivet for å starte et nytt liv med kjæresten Dan. På veien finner Annie og Mia to turister i et telt, brutalt knivstukket i hjel gjennom teltduken.

Drapene forblir uløst, og nesten 20 år senere kaster teltdrapene fortsatt lange skygger over Svartvattnets innbyggere. Hva skjedde egentlig i den lille bygda midtsommerkvelden i 1973?

«Hendelser ved vann» ble svært godt mottatt av både seere og kritikere da den hadde premiere i Sverige i januar. Aftonbladets anmelder beskrev serien som «spennende, trist og helt fantastisk» og ga den 5 av 5 stjerner. Serien går på TV fra tirsdag 4. april.

Mer nedgravde hemmeligheter

«Nedgravde hemmeligheter» har vært en del av krimpåsken på NRK de siste årene, og denne påsken er det dags for sesong fem. I denne sesongen av den kritikerroste krimserien har Sunny fått en ny sjef, Jessica. Hans tidligere overhode Cassie ble drept i en trafikkulykke i slutten av forrige sesong.

Når et avkuttet ben blir funnet i et nyrenovert hus blir Sunny og Jessica satt på saken. Forvirrende spørsmål dukker opp når det ser ut som et drap som kan dateres tilbake til 1930-tallet. Klarer de å finne ut av hva som har skjedd? Serien går på TV fra fredag 7. april.

Det er også klart for en ny sesong av den kritikerroste serien basert på bøkene til Ann Cleeves, Shetland. I den sjette sesongen etterforsker Perez den mystiske forsvinningen til en sårbar ung mann, fra en nyinnflyttet familie på Shetland. Har det familien flyktet fra kommet tilbake for å hjemsøke dem? Serien blir sendt på NRK fra lørdag 1. april.

Sesong nummer tolv av Vera blir lagt ut i NRK TV fredag 31. mars. I de nye episodene blir blant annet Vera kalt ut til et åsted hvor en kommunal kontrollør er funnet fastbundet til en seilbåt ute ved et fyr.

Påskegåter og annet moro

Det blir spenning for hele familien med «Superkrim» gjennom hele påsken. Gjennom ti episoder må løser kjente profiler ulike mysterier. Aksel Lund Svindal må produsere strøm for NRK under en strømkrise, Stian «Staysman» Thorbjørnsen blir overraskende nok Kork-dirigent i episoden «Orkester i flammer», mens Selma nekter å kaste terningen i Filmpolitiet og Leo Ajkic avslører Birger Vestmo som en juksemaker.

Har du et øye for detaljer, så kan du være med å løse krimgåtene selv før du ser løsningen. Første episode har premiere lørdag 1. april.

Påskenøtter

Siden første sending i 1984 har «Påskenøtter» vært et fast innslag på NRK i påskeuken. Åtte kvelder på rad byr Rune Gokstad og Øystein Bache på underholdende hjernetrim av varierende vanskelighetsgrad for hele familien.

I år kan seerne også løse oppgavene på nett og mobil ved å skanne en QR-kode som dukker opp på skjermen, eller gå inn på nrk.no/påskenøtter. Der kan du fylle ut diagrammene og sende inn svaret så lett som bare det. Det er fortsatt mulig å delta i trekningen av en DAB-radio ved å sende inn løsningen på SMS. Det er premiere mandag 3. april på NRK1 og i NRK TV.

Påskelabyrinten og påsken i radio

Årets «Påskelabyrinten» bygger på samme lest som de 35 foregående år. Kjente personer stiller som bidragsytere, blant dem to statsråder. Som vanlig stiller utenrikskorrespondentene opp som rettledere for villfarne skattejegere. I tillegg blir det tradisjonen tro gammeldans-rap med Karis-Pers polska.

I år som i fjor sendes «Påskelabyrinten» både på NRK1, i NRK TV og på radiokanalene NRK P1 og NRK P1+. Programmet er landets eldste med samme programleder, folkekjære Viggo Valle. Det er premiere mandag 3. april.

Årets påskekrim fra NRK Lyddrama byr på spenning og humor. «Guttapassasjen» er en humorkrim fortalt som en true crime. For fem år siden ble fire kompiser funnet drept på en hytte i fjellheimen og saken forble uoppklart. Journalist Clara Sæther kjente guttene fra VGS og vil nå finne ut av hva som egentlig skjedde. Ved siden av å snakke med et fargerikt spekter av upålitelige kilder, dykker Clara ned i lydklipp fra den fatale hytteturen. Der etterlot nemlig kompisene seg en ganske bråkete guttapod. Den kan vise seg å være selve nøkkelen til mysteriet. Alle de seks episodene publiseres fredag 31. mars i NRK Radio.

Dessuten går podkasten «Mysterier fra Norge» går i gang med sesong to i påsken. Tirsdag 4. april kommer to episoder om en fotballklubb som fikk kastet en forbannelse over seg, og langfredag kan du høre historien om ørnerovet. Ble virkelig tre år gamle Svanhild tatt av en ørn og fraktet til toppen av et fjell? Senere i sesongen får du blant annet høre om Seljordsormen, de mystiske lysene i Hessdalen og en hjemsøkt barnehage.