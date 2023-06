Ny forlagssatsning fra Bonnier

Bonnier går sammen med profilbyrået Brandpeople for å starte nytt forlag. Thomas Seltzer, Atle Pettersen, Odd Magnus Williamson og Henrik Thodesen har allerede signert.

– Brandpeople er en seriøs aktør som jobber med et stort spenn av mennesker – fra leger og psykologer, til forfattere, programledere, skuespillere og influencere. Og de forstår innhold og historiefortelling, sier administrerende direktør i Bonnier Norsk Forlag, Alexander Even Henriksen.

Det nye imprintet får navnet BLANK, og allerede til høsten utkommer de første bøkene. Blant andre Thomas Seltzers nye bok om eget artistliv.

– Jeg skriver for tiden en bok om mitt liv som artist, og når managementet mitt starter forlag så var det veldig naturlig for meg å sette meg oppi den kørja å la ballongen gå, for å si det sånn, forteller Thomas Seltzer, som i fjor høst hadde stor suksess med boken Amerikansk Karmageddon på Oktober forlag.

– Vi tror mer på samarbeid

– Bøker har blitt et stadig viktigere format for våre profiler, som ellers jobber med formidling på alle tenkelige plattformer. En naturlig konsekvens av denne utviklingen, var å starte forlag. Og da fant vi de beste i bokbransjen å gjøre det sammen med, sier daglig leder i Brandpeople, Birgitte Bruusgaard. Hun fortsetter:

– Enkelte av våre konkurrenter har forsøkt å lage forlag selv, men vi tror mer på å samarbeide med noen som har det som sitt fagfelt. I Bonnier har vi funnet en kombinasjon av hyggelige og dyktige fagfolk, og et fremoverlent og innovativt miljø i en ellers ganske konservativ og satt bransje, sier Bruusgaard.

TikTok-fenomenet Tina og Bettina, altså Odd Magnus Williamsson og Henrik Thodesen, skal også utgi bok på BLANK til høsten.

Startet med kritikk

Henriksen forteller videre at det nye imprinteventyret begynte med at han og Birgitte møttes over en kaffe der hun kritiserte en del ting ved forlagsbransjen.

– Dessverre var mye av det treffende, og jeg tenkte «hun der kunne det vært spennende å jobbe med», sier Henriksen, og legger til:

– Dermed var dialogen i gang, og nå ser imprintet BLANK dagens lys.