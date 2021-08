Tilbake som NHH-professor

Lars Sørgard har etter en betenkningstid bestemt seg for å ikke søke nytt åremål som direktør for Konkurransetilsynet.

Stillingen som konkurransedirektør er et åremål på seks år. Lars Sørgard (f. 1959) har vært direktør for Konkurransetilsynet siden januar 2016. Nå er perioden snart slutt, og stillingen ble i dag lyst ut.

Lars Sørgard fortsetter som direktør i Konkurransetilsynet ut januar 2022, men skal da tilbake til stillingen som professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Ingen dramatikk bak

– Jobben som konkurransedirektør er svært givende og utfordrende, og jeg er stolt over det vi i Konkurransetilsynet har fått til de siste seks årene. Etter en betenkningstid har jeg likevel bestemt meg for å gå tilbake til stillingen som professor ved NHH, som jeg har hatt permisjon fra i disse årene. Det ligger ingen dramatikk bak denne beslutningen, sier Lars Sørgard.

Under Lars Sørgards ledelse har Konkurransetilsynet brukt betydelige ressurser på bokmarkedet:

Ulovlig samarbeid mot Interpress

Sommeren 2016 varslet Tilsynet bøter på tilsammen over 30 millioner kroner til Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Schibsted i den såkalte «Interpress-saken». Tilsynet mente at forlagene hadde samarbeidet for å hindre leveranser til Reitan-systemet via distribusjonsselskapet Interpress. Saken har siden vandret i rettssystemet, helt til den i sommer ble avgjort i Høyestrett hvor Konkurransetilsynet fikk medhold.

Gigantbøter for påstått samarbeid via Bokbasen

I fjor høst varslet Tilsynet om mulige bøter til de fire forlagskjempene, Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Vigmostad&Bjørke på til sammen over 500 millioner kroner. Saken er fortsatt under behandling i Konkurransetisynet.

Nei til Bonniers kjøp av Strawberry

I vår satt så Konkurransetilsynet foten ned for Bonniers erverv av 70 prosent av aksjene i Strawberry Publishing. Dette resulterte i at Bonnier først solgte seg helt ut av Cappelen Damm, for så å kjøpe seg opp igjen i Strawberry Publishing.

Motstand mot konkurransefritak

Prisdirektør Lars Sørgård har videre publisert flere artikler hvor han åpent kritiserer at politikerne har gitt bokbransjen vern mot konkurranselovgivningen. Dette i form av godkjennelsen av Bokavtalen mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, herunder reglene for fastpris på bøker.