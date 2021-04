Kommer med ny barnebok

J.K. Rowling utgir ny barnebok til høsten.

– Det er en stor begivenhet at J.K. Rowling nå kommer med sin første barneroman etter Harry Potter. Vi gleder oss til å dele denne varme, spennende og fine historien med norske lesere. Julegrisen har klassiker-kvaliteter som vil engasjere og berøre leserne, sier redaksjonssjef i Cappelen Damm, Hege Eikenes Randen.

J.K. Rowling er høsten 2021 aktuell med en ny barnebok. Boken får den norske tittelen Julegrisen (eng.tittel: The Christmas Pig) og handlingen er ikke tilknyttet Harry Potter-universet.

Cappelen Damm skriver følgende om bokens handling:

«Jack er svært glad i kosegrisen han fikk da han var liten, Gisse Gis. GG har alltid stilt opp for ham og fulgt ham i tykt og tynt. Så en julaften skjer det forferdelige: GG blir borte. Men på julekvelden kan mirakler skje, det som er forsvunnet, kan komme til rette igjen, og alle slags ting kan bli levende – også leketøy. Og Jacks nyeste kosedyr – Julegrisen (GGs irriterende stedfortreder) – har en dristig plan. Sammen legger de to ut på en magisk reise for å lete etter noe som er blitt borte, og for å redde den beste vennen Jack noen gang har hatt…»

Utgis i oktober

Rowling er best kjent for Harry Potter-serien, men har også utgitt en rekke krimromaner under forfatterpseudonymet Robert Galbraith.

The Christmas Pig vil bli illustrert av den prisbelønte illustratøren Jim Field, og boken blir lansert internasjonalt 12. oktober. Boken oversettes til norsk av Kjersti Velsand.