Gorman rett til topps

Amanda Gormans diktbok topper bestselgerlistene i USA.

Det er få forfattere som har hatt mer blest rundt sin debut enn Amanda Gorman. 23-åringen trollbandt en hel verden da hun, som den yngste poeten noensinne, fremførte et dikt ved innsettelsen av president Joe Biden. Nå topper spesialutgaven av hennes innsettelsesdikt, med forord av Oprah Winfrey, flere bestselgerlister i USA.

Ikke bare har The Hill We Climb: An Inaugural Poem for the Country gått rett inn på førsteplass på New York Times bestselgerliste, men diktsamlingen topper også Publishers Weeklys bestselgerliste.

Ikke nok med det: Boken er den første lyrikkboken til å gå rett inn på førsteplass på USA Todays bestselgerliste. Faktisk er det den første lyrikkboken til å noen gang toppe listen, siden dens opprinnelse i oktober 1993.

– Jeg er så ydmyk og beæret over dette. Jeg vet at man kommer på førsteplassen på bestselgerlistene fordi mange mennesker har bestemt seg for å bringe ordene mine inn i livene sine. Det gjør meg målløs å se poesi ha en slik effekt, og jeg gleder meg til å se flere lyrikere ved min side på bestselgerlistene, sier Gorman til USA Today.

Millionopplag

I januar annonserte Penguin Random House at det hadde vært en overveldende etterspørsel og forhåndssalg av The Hill We Climb, noe som førte til at bokens førsteopplag lå på 1.5 millioner eksemplarer.

Senere denne høsten vil Gorman også utgi billedboken Change Sings: A Children’s Anthem og The Hill We Climb and Other Poems. Begge utgivelsene har lanseringsdato 21. september, og begge bøkene har et førsteopplag på 1 millioner eksemplarer.

Lanserer tre bøker til høsten

I Norge var det Gyldendal som stakk av med de norske rettighetene til Gormans kommende bøker, etter heftige budrunder.

– Jeg ble dypt rørt av Amanda Gormans innsettelsesdikt. Noen ord, setninger og bøker har en kraft som kan forandre verden til et bedre sted. Amanda er i besittelse av en slik unik kraft, og vi er så stolte og begeistret over å utgi henne i Norge, sa forlagsdirektør Anne Cathrine Knudsen, da det ble klart.

Forlaget arbeider nå iherdig for å få alt klart til en høstlansering av hennes tre bøker; barneboken Change Sings, diktsamlingen The Hill We Climb og en gavebokversjon av selve diktet.