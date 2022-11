Kokebokprisen til Hellstrøm og Rennan

For tredje boken og for tredje år på rad vinner Eyvind Hellstrøm og Anita Rennan prisen for årets beste norske kokebok. Prisen for Beste norske kokebok 2022 i kategorien baking gikk til Surdeigsbakst fra ille brød.

Eyvind Hellstrøm og Anita Rennan mottok prisen for «Beste norske kokebok» i 2020 for Hellstrøms hemmeligheter og i 2021 for Hellstrøms grønne hemmeligheter. I tillegg ble Hellstrøm tildelt Norlis Kokebokpris også i 2012. Nå har også tredje boken i «serien», Hellstrøms hemmeligheter fra havet, blitt tildelt prisen. Til sammen har de tre bøkene i Hellstrøms hemmeligheter-serien et totalopplag på 110 000. Suksessrik kokebokserie – Det er selvsagt storveis å hente inn Kokebokprisen for tredje året på rad. Det kan jeg først og fremst takke Anita for. Hun har stått last og brast og satt ned foten hver gang det blir litt vanskelig og lite forståelig innhold. Det er storveis og godt å tenke at maten hjemme har blitt bedre gjennom å dyrke fram enkelhet blandet med noen små finesser, sier Eyvind Hellstrøm. Han forteller om inspirasjonen bak denne tredje kokeboken: – Vi har en misjon med «den blå boka». Gi inspirasjon for folk flest til å bruke mer sjømat i det daglige. La fisk, skjell og skalldyr bli et naturlige valg både til hverdags og til fest. Det handler om bærekraft og personlig helse. Boka spenner fra seifilet, laks, fiskegrateng og blåskjellsupper til delikatesser med sjøkreps, hummer og kamskjell, sier Hellstrøm. – Å få denne anerkjennelsen for tredje året på rad betyr mye. Det er en sann glede å dele all inspirasjonen jeg får hjemme med det norske folk, sier Anita Rennan. «En svært vellykket serie» Da finalistene ble offentliggjort tidligere i høst, skrev juryen følgende om Hellstrøms hemmeligheter fra havet: «Hellstrøm og Rennans tredje bok i det som må kunne kalles en svært vellykket serie, denne gang med sjømat som et naturlig tema. Duoen leverer også denne gang oppskrifter som i kombinasjonen av korte og konsise tekster og rett-på-bilder fremstår som klassiske og lekre, med en unik blanding av fransk finesse og Instagrams enkle og begripelige formidlingsform.» Årets beste kokebok – baking Prisen for beste kokebok i kategorien baking gikk til Surdeigsbakst fra ille brød. Teamet bok kokeboka er Martin Fjeld, Anca Tînc, Katerina Soukupová og Alan Bates. Denne boken viser håndverk av ypperste klasse, formidlet på en svært visuell måte. Forståelige tekster og lekre bilder leder oss stødig gjennom prosesser som ofte er tidkrevende og som kan fremstå som ganske utfordrende. Her kan vi lære om kjemien i en surdeigsstarter uten å miste motet! Her kan du lese om alle nominerte til Årets beste kokebok 2022 Juryen har bestått av Per Borglund (redaktør Mat fra Norge og innehaver av Norges største kokeboksamling), Matthias Kappelhoff (Testleder for sensoriske tester og Produktutviklingskokk i Coop Norge), Janneken Øverland (tidligere forlagsredaktør i Gyldendal og De Norske Bokklubbene), Knut Stene-Johansen (professor i litteratur og matskribent) og Andreas Reutz (designer hos Bouvet). 0 Delinger