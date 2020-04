Klassikere på spill-toppen

Hvilke brettspill har vi med oss inn i annerledes-påsken? Her er Topp 10-listen.

Vanligvis har forlagsfolk og forfattere et stivt og strengt blikk på «bok-andelen» av omsetningen hos bokhandelkjedene. Men i disse dager er det ikke helt slik. Rausheten er blitt nær sagt ubegrenset hva angår bokhandlenes omsetning av brettspill og puslespill. Alle gleder seg over hver eneste krone som finner veien inn i kassa hos hardt fightende bokhandlere.

Men hvilke brettspill er mest populære? Vi har spurt brettspill-kjede nummer 1: ARK. Og har fått en Topp 10-liste med flere gamle kjenninger. På toppen av listen finner vi et spill som bør glede de fleste bokfolk: Scrabble, foran kunnskapsspillet Bezzerwizzer. Tredjeplassen holdes av Spillmagasin – en samleboks med klassikere som ludo, stigespill, kortstokk og yatzee.

Her er det et spill for alle. Også et som bør være midt i blinken for Bjørnar Moxnes, og hans såkalte eiendomsbaroner og velferdsprofittører: Monopoly Cheaters Edition.

I ARK understreker man at listen veksler fra uke til uke, men akkurat nå ser Topp 10 slik ut:

Scrabble Bezzerwizzer Familie Spillmagasin – boks med flere klassikere Den forsvunne diamanten Kinasjakk med klinkekuler Mesternes mester Ryktet går Gyldne Øyeblikk Fiskespill – 21 fisk Monopoly Cheaters Edition NO

(Foto div. brettspill: ARK / Egmont)