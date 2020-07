Kan Frankfurt-vinden snu?

Endelig et lyspunkt for Frankfurt-bokmessen: Tysk forlagsfirkløver melder at de vil delta med stand på høstens messe.

De tyske forlagene Aufbau, C.H. Beck, Klett-Cotta og Suhrkamp melder nå at de akter å delta med stand på høstens bokmesse i Frankfurt 14. – 18. oktober. Det er det første store lyspunktet for messearrangørene på en god stund.

Corona-tilpasset messe

Allerede i mai forsøkte messedirektør Juergen Boos å ta tyren ved hornene og komme på offensiven, ved å tydelig fastslå at det blir Frankfurt-bokmesse denne høsten – men med en rekke foranstaltninger for å sikre de besøkendes helse og sikkerhet. Dette inkluderer større og luftigere stander, bredere gangveier, publikumsbegrensning i forhold til faktisk brukt areal, nedprioritering av sceneprogram og økt digital satsing.

– I år er det viktigere enn noen gang at Frankfurter Buchmesse finner sted, understreket Juergen Boos.

Ikke forsvarlig?

Den umiddelbare responsen ble ikke som messearrangørene hadde ventet og håpet. Bare dager senere gjorde store amerikanske forlag som Simon & Schuster, Macmillan og HarperCollins det klart at de uteblir fra årets messe. Deretter har også flere engelske, svenske og andre europeiske storforlag gitt samme beskjed.

Både Danmark og Norge har meldt at de ikke vil ha standområder på årets messe.

– Dessverre kan det synes som om bokmessen ikke i tilstrekkelig grad har greid å overbevise store internasjonale aktører om at en Covid19-tilrettelagt messe dette vil være en forsvarlig satsing, uttalte Ingvild Haugland Blatt, leder for Forleggerforeningens Eksportutvalg.

Spesielt skuffende for arrangørene må det ha vært at flere tyske storforlag tidlig meldte avbud. Dette reduserer også sjansene for en god redusert løsning med en mer tysk-orientert bokmesse denne høsten. Hvert år er rundt 300 000 publikummere og deltagere på messen. I fjor kom 70,6 prosent av de besøkende fra Tyskland og 22 prosent fra Europa utenfor Tyskland.

Grønt lys fra firkløver

Nå får Frankfurt-bokmessen et lite halmstrå å klamre seg til: De tyske forlagene Aufbau, C.H. Beck, Klett-Cotta og Suhrkamp melder nå at de akter å delta med felles stand på høstens messe.

– Frankfurtmessen er høydepunktet i litteratur-kalenderen, og en viktig driver i interaksjonen mellom samfunnet, forfatterne og leserne, sier Suhrkamp-sjef Jonathan Landgrebe. Der får han støtte av Klett-Cottas Tom Kraushaar: – Vi ønsker å gjøre hva vi kan for å sikre forfatterne våre suksess, og samtidig støtte en institusjon som Frankfurt-bokmessen og en sosial dialog vi trenger mer nå enn noen gang.

Forberedt på avlysning

Forlagene sier at de er bevisste på utfordringene som venter:

– Høstens messe vil utvilsomt bli annerledes enn hva vi har opplevd tidligere. Det er en mulighet for at messen kan bli kansellert, enten fordi for få forleggere kommer til Frankfurt, eller fordi den medisinske situasjonen krever det. Når det gjelder det siste, stoler vi på at Frankfurter Buchmesse og de relevante myndighetene gjør de nødvendige vurderingene, sier Jonathan Beck i forlaget C.H. Beck.

Så gjenstår det å se hvorvidt dette kan snu vinden for arrangørene, under tre måneder før messehallene åpnes.