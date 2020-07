Boklista: Stabilt på toppene

Ingen av listene bytter tet. Kun tre nykommere: Bjørn Hatterud, Jørgen Brekke og Amanda Svensson.

På den skjønnlitterære lista er det Heidi Linde som har vind i seilene. I sin andre uke går hun opp i kjølvannet av Jørgen Jæger. Samlivsromanen Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet har fått meget gode tilbakemeldinger fra kritikerkorpset.

På lista for generell litteratur merker vi av Bjørn Hatterud som nykommer. Hjertevarme Mjøsa rundt med mor: ei livsreise er det all grunn til å ønske velkommen. Måtte den få mange lesere.

På e-bok lista finner vi to nykommere: Jørgen Brekke med kriminalromanen Nå har natten alt, samt svenske Amanda Svensson som i fjor fikk P.O.Enquist-prisen for romanen Et system så storslått at man blendes.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 29 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jørgen Jæger Hjerteløs Capitana Ny 2 2 Heidi Linde Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet Gyldendal 8 2 3 J. L. Horst / T. Enger Slagside Capitana 2 3 4 Jørn Lier Horst Jakten på den siste dinosauren Canoa 4 7 5 Beate Grimsrud Jeg foreslår at vi våkner Cappelen Damm 3 13 6 Malin Falch Kråkesøstrene: Nordlys: 3 Egmont 6 19 7 Henrik Langeland Showtime! Cappelen Damm 5 8 8 Annie Ernaux Årene Gyldendal 7 10 9 Jan-Erik Fjell Gråsonen Capitana 9 7 10 Dav Pilkey Hundemannen er på ballen Vigmostad & Bjørke 10 8 11 Sam Taplin Lyder i skogen Gyldendal 13 8 12 Nye gøyale vitser: For barn 6-12 år Zeppelin 14 6 13 Lucinda Riley Solsøsteren Cappelen Damm 11 27 14 Jørn L. Horst/Hans J. Sandnes Operasjon Lurifaks Canoa 12 21 15 Alex Michaelides Den tause pasienten Cappelen Damm 15 27

Boklista for generell litteratur – Uke 29 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Anna Fiske Hvordan begynner man på skolen? Cappelen Damm 1 11 2 Jarle Enerud Sommerquiz 2020 Gyldendal 2 7 3 Ida Gran-Jansen Barnemat: Helt enkelt Nord 5 5 4 Berit Nordstrand Omstart 30 Gyldendal 15 22 5 Sommerquiz : 1500 spørsmål for hele familien Vigmostad & Bjørke 4 5 6 Per R. Lauritzen Norges vakreste bilturer Vigmostad & Bjørke 3 6 7 Marit O. Bromark Sommerquiz 2020 Cappelen Damm 7 8 8 Sommerquiz: For barn 6-12 år Zeppelin 6 7 9 Vegard E. Sande Aschehougs store FerieQuiz 2020 Aschehoug 8 5 10 Einar Tørnquist TørnQuiz: Vol.2 Scientia 9 17 11 Magne Klann Bobilguiden: Vestlandet Blue Ocean Media 10 14 12 H. Montgomery / E. Sæther Ungdomsårene : 13-19 år Pilar 13 13 13 Bjørn Hatterud Mjøsa rundt med mor Samlaget Ny 1 14 Victoria F. Skau Journal for skoleåret 2020/2021 Kagge 14 5 15 Ina-Janine Johnsen Eltefri bakst Frisk Inn på nytt 4

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 29 – 2020

10 Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Nina Lykke Full spredning Oktober 1 10 2 Jussi Adler-Olsen Offer 2117 Aschehoug 2 6 3 Jo Nesbø Kniv Aschehoug 3 8 4 Jørn Lier Horst Illvilje Capitana 4 10 5 Stefan Ahnhem X måter å dø på Aschehoug 5 5 6 Tracy Rees Et nytt liv for Florence Grace Cappelen Damm 7 9 7 Camilla Grebe Husdyret Gyldendal 12 19 8 Maja Lunde Przewalskis hest Aschehoug 8 6 8 Helene Flood Terapeuten Aschehoug 10 9 10 Jojo Moyes Over horisonten Bastion 6 7 11 Jørn L. Horst/T.Enger Røykteppe Capitana 9 20 12 Camilla Grebe Når isen brister Gyldendal 14 26 13 Susan Abulhawa Morgen i Jenin Aschehoug 11 2 14 Heather Morris Tatovøren i Auschwitz Aschehoug 13 19 15 Sarah Jio Alle blomstene i Paris Cappelen Damm 15 19

E-boklista – Uke 29 – 2020

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 J.L. Horst / T. Enger Slagside Capitana 1 3 2 Jørgen Jæger Hjerteløs Capitana 2 3 3 Heidi Linde Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet Gyldendal 3 2 4 Henrik H. Langeland Showtime! Cappelen Damm 4 8 5 Jan-Erik Fjell Gråsonen Capitana 6 7 6 Beate Grimsrud Jeg foreslår at vi våkner Cappelen Damm 5 13 7 Alex Michaelides Den tause pasienten Cappelen Damm 8 27 8 Lucinda Riley Solsøsteren Cappelen Damm 7 27 9 Tracy Rees Et nytt liv for Florence Grace Cappelen Damm 10 9 10 Jørgen Brekke Nå har natten alt Gyldendal Ny 1 11 Magnhild Haalke Allis sønn Aschehoug Inn på nytt 2 11 Amanda Svensson Et system så storslått at man blendes Gyldendal Ny 1 13 Benedict Wells Becks siste sommer Press 9 6 14 Ingvar Ambjørnsen Ingen kan hjelpe meg Cappelen Damm 11 10 15 Katrine Engberg Krokodillevokteren Capitana Inn på nytt 9