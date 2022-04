Kan bli rammet av storstreik

Sentrale bokbransjen-bedrifter kan bli tatt ut i streik fra lørdag hvis ikke man lykkes i kveldens og nattens mekling.

Nesten 5000 ansatte i 255 bedrifter kan bli tatt ut i streik fra lørdag, hvis ikke Handel og Kontor oppnår enighet med Virke innen midnatt. De er fredag i mekling hos Riksmekleren, etter de før påske brøt forhandlingene i årets lønnsoppgjør.

For en gangs skyld vil også bokbransjen bli sterkt rammet. Blant bedriftene som blir tatt ut i streik er ARKs, Norlis og Akademikas hovedkontor og flere av kjedenes butikker. Også de to store distributørene, Forlagssentralen og Sentraldistribusjon, står på listen over bedrifter som blir tatt ut i streik. Det gjør også storforlagene Cappelen Damm og Aschehoug, Universitetsforlaget, og Vigmostad og Bjørkes virksomheter i Bergen og i Oslo. Komplett oversikt over bedriftene finner du her.

Økt kjøpekraft

Blant de som rammes finner vi også dagligvarekjedene Coop og Meny, byggevarekjedene Byggmakker, Maxbo og Montér. Coop planlegger å holde åpent, mens Meny må stenge butikker dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. Totalt 4776 ansatte i varehandelen vil eventuelt bli tatt ut i streik, melder NTB.

HKs viktigste krav i oppgjøret er økt kjøpekraft, høyere tillegg for arbeid på søndager og kvelder, og det som kalles full lønn under sykdom. Virke mener på sin side at de har strukket seg langt, men at de ikke kan godta krav som vil sprenge frontfagsrammen.