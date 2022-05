Med prepping på øret

NEXTORY-RAPPORT: Mental helse og prepping trender sterkt positivt på lydbok-fronten i første kvartal.

Psykisk helse, «prepping» til krisesituasjoner, og søvnhistorier er de tunge trendene i lydbøkenes verden, skal vi tro strømmetjenesten Nextorys tall. De analyserer kontinuerlig data fra sine brukere og har nå for første gang sammenstilt sin «The Next Book Report» – en nordisk trend- og innsiktsrapport som kartlegger data fra hundretusener av lesere og lyttere i Nextory-appen i løpet av årets første kvartal, sammenlignet med det foregående kvartalet.

– Gjenspeiler verden vi lever i

Første kvartal 2022 har vært preget av fokus på psykisk helse, forberedelse til krisesituasjoner og historier som får deg til å sovne raskere. Rapporten favner Nextorys nordiske markeder – Sverige, Finland, Norge og Danmark.

– Det er fantastisk at vi har tilgang til all denne informasjonen for å kunne se hva som faktisk engasjerer lesere og lyttere. Konsumet av populærkultur, og fremfor alt bøker, gjenspeiler virkelig verden vi lever i. Vi er glade for at våre brukere vender seg til bøkene både for å få kunnskap og for å unnslippe virkeligheten for en stund, sier Gustaf Sköld, COO i Nextory.

Yoga og meditasjon

I løpet av årets første kvartal har søk etter meditasjon, yoga og mindfulness økt kraftig i Nextory-appen. Søk etter bøker om yoga har for eksempel økt med hele 43 prosent. Forberedelse på krisesituasjoner Interessen for apokalyptisk fiksjon har økt betydelig og søk etter ordet «prepping» har økt med over 200 prosent sammenlignet med foregående kvartal, altså 4. kvartal 2021.

Mange bruker også lydbøker som «sovemedisin». 25 prosent av alle lyttere på Nextory bruker nå søvnfunksjonen i appen daglig, og interessen for såkalte «søvnhistorier» har økt kraftig det siste året. Som en kuriositet kan nevnes at søvnfunksjonen blir mest brukt på J.K. Rowlings bøker.

Nesbø i topp

Fester vi blikket på de norske dataene, er nummer 1-forfatteren ingen stor overraskelse: Øverst troner Jo Nesbø, foran Sissel Gran og Anne-Britt Harsem. Mest populære søk på Nextory i første kvartal var Sønnavind, foran Brillebjørn og Lillesøster. Romaner er mest populære hos de norske brukerne, mens personlig utvikling er sjangeren som øker mest.

De norske lytterne synes også å være de som sovner sist. Onsdager kl. 23.00 er våre mest populære lyttetidspunkt i uka. Også finnene (tirsdager kl. 22.00) og svenskene (mandager kl. 22.00) har lyttetoppen på kveldstid. Danskene derimot, «peaker» på onsdager kl. 15.00, hvilket indikerer at de har andre preferanser rundt leggetid.

Men det er en helt annen historie.