Axeladden fra Åfjord

LUKE 9: Vi kjenner lyrikkdebutant Axel Frønes fra listene over bestselgende lyrikk i høst. Samlingen «Hilsen Axel» har fått varm mottagelse, og plasserte seg helt oppe på 6.plass på novembers lyrikkliste. Fremst av årets debutanter.

Axel Frønes har hovedsakelig bakgrunn som musiker og låtskriver i mange forskjellige band: – Noen små og noen som har gjort det veldig bra, som han selv uttrykker det da jeg spør.

Da pandemien i vår gjorde sitt inntog, fordampet spillejobbene. Dermed fikk Frønes tid til å skrive, samtidig som han publiserte diktene og låttekstene på sosiale medier. Responsen var umiddelbar. Kort tid etter ble han kontaktet av det lokale bokforlaget Aurora Forlag i Åfjord på Fosenhalvøya, like nordvest av Trondheim. Dermed var debutboka i høst et faktum.

Nylig slapp han en singel skrevet sammen med selveste Trygve Skaug. Neste år håper han på ny musikk, en bibliotekturné for ungdom med musikk og lyrikk, og håper at det kan bli enda en diktsamling.

– Hvor tilbringer du jula i år, Axel?

– I år skal jula tilbringes hjemme med familien. Ingen reising. Og ingen spillejobber. Bare julekos.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Ribbe og fine folk.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Jeg har for det meste skrevet selv i 2020. Men jeg har lest igjennom Trygve Skaugs Hjemmekamp og Følg med nå omtrent alt for mange ganger. Videre har jeg lest Du fucker med hjertet mitt nå av Alexander Fallo. Det har gått i lyrikk, mildt sagt.

– Har det kommet noe positivt ut av det siste året?

– For min egen del har alt skjedd dette året. Det har på mange måter snudd opp ned på mye av livet mitt. Det er nesten surrealistisk hvor mye som kan skje når man minst venter det. Corona-lockdownen gjorde at jeg fikk masse tid til å drive med skriving, både av dikt og låttekster. Det har åpnet alle dører.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– De jeg selv har lest og nevnt ovenfor.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Isbitmaskin. Jeg har aldri drukket så mye vann som når jeg kunne ha isbiter i glasset hver dag. Haha. Anbefales!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021?

– Jeg er ganske sikker på at ny-lyrikk får et enda mer solid fotfeste også i det neste året. Pandemien, hjemmeskole, karantene og alt som har hørt med dette året, har gjort at mange søker trøst og bekreftelse i korte, fine og direkte tekster. Jeg tror dette har kommet for å bli.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott

– Prøysen. Fine ting, han må også ha vært verdens triveligste mann.

