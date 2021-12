Julekort fra Bristol

LUKE 21: Heidi Sævareid reiser aldri hjem til Norge i jula. Da er det nemlig umulig å få hundepass.

Forfatter, oversetter og litteraturkritiker Heidi Sævareid kom tidligere høst ut med ungdomsromanen XR UK på Flamme, som handler om politisk aktivisme og utenforskap. Hun debuterte som forfatter i 2013 med ungdomsromanen Spranget, som ble nominert til Brageprisen og tildelt Kulturdepartementets debutantpris. Nå bor hun i Bristol, og gleder seg til både mulled wine og vintersolverv.

– Hvor tilbringer du jula i år, Heidi?

I Bristol med mannen min og de to hundene våre. Vi reiser aldri noe sted i julen, siden det ikke går an å få hundepass i høytiden.

– Det blir ikke jul uten …. hva?

Kongerøkelse, klementiner, mulled wine og feiring av vintersolverv

– Skrivefri i jula – eller jobber du med et manus?

I julen pleier jeg å få mer tid til å skrive. Siden jeg har hunder og ikke barn, slipper jeg å gå på juleavslutninger og diverse, og siden jeg bor i et annet land, kan jeg ikke gå i familieselskap. Det betyr desto mer manusjobbing – så også i år!

– Hvilken bok har vært årets store leseopplevelse for deg?

David Toops Ocean of Sound: Ambient Sound and Radical Listening in the Age of Communication (nyutgaven av en eldre bok som da hadde undertittelen: Aether Talk Ambient Sound and Imaginary Worlds). Det er en essayistisk bok om den noe vage sjangeren ambient. Velskrevet, overraskende og lærerik.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

Kommer an på mottageren, men vil gjerne dele følgende tre bøker med andre: Linda Skaarets Fugl og fisk (utgitt på danske Grønningen 1), Antal Szerbs Reise i måneskinn (klassiker som endelig kom på norsk i år!) og Ali Smiths årstidskvartett (ja, jeg jukser med fire bøker her!)

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

På slike spørsmål svarer jeg nesten alltid Tove Jansson. Men hvilken bok? Jeg får si en som få andre synes å ha lest: Den ærlige bedrageren.

– Hva er den beste julegaven du noensinne har fått?

CD-spilleren jeg fikk da jeg var ti eller elleve.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2022?

Klima? Pandemi? Post-pandemi? Wokeness/anti-wokeness? Post-woke/post-anti-wokeness?

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

Donald, men da gjerne tegneseriene, for eksempel Barks-klassikerne «Jul i Pengelens» eller «Jul på Bjørnefjell».