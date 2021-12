FRAMSNAKKING: Hvilken roman er det Ole Bjerkebakke beskriver som «et solid og tankevekkende stykke arbeid»?

Vi ruller videre med vår Framsnakker-spalte, hvor vi utfordrer en rekke forlagsfolk til A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag. I dag Ole Bjerkebakke, kommunikasjonsansvarlig for skjønnlitteratur i Cappelen Damm.

– En usedvanlig rik fortelling

Dagens kortreiste, altså fra egen forlagshylle, er langreist:

– Da må det bli romanen Spregningens krønike fra en av Kinas fremste samtidsforfattere, Yan Lianke. En usedvanlig rik fortelling om landsbyen Sprengningen og dens innbyggere hvor alt blir snudd på hodet i tiden etter Maos bortgang og de frie kapitalkreftene gjør sitt inntog. Under lesning forstår man godt hvorfor Lianke stadig trekkes frem som en het kandidat til nobelprisen i litteratur. En tvers gjennom good read.

Ble imponert

– Jeg får dessverre lite tid til å lese bøker utgitt på andre forlag, men noen få har det blitt i år også, forteller Bjerkebakke. For å hente sitt valg, tar han turen noen kvartaler opp Akersgata og svinger ned St. Olavs gate til Vigmostad & Bjørke: – Jeg ble imponert over Eivind Riiser Hauges Korrektur av et sorgens kapittel. Rett og slett en råtass av en roman som innsiktsfullt portretterer en råtass av en romankarakter. Et solid og tankevekkende stykke arbeid av forfatteren.