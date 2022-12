Jul med røkt pinnekjøtt, tabbouleh og hummus

LUKE 2: Andrekvinne ut i årets Julekalender er påtroppende direktør ved Norsk Barnebokinstitutt.

Nisrin Maktabi Barkouki (f. 1978) kommer fra jobben som leder av Deichman-bibliotekene i bydel Søndre Nordstrand i Oslo og har flere år bak seg fra Det flerspråklige bibliotek og Nasjonalbiblioteket. På nyåret går hun altså inn i stillingen som ny NBI-direktør.

Vi stilte henne noen spørsmål om jula, juletradisjoner og – selvsagt – bøker:

– Hvor tilbringer du jula i år, Nisrin?

– Hjemme i Oslo med familie og venner. Vi har etablert tradisjonen med røkt pinnekjøtt, tabbouleh og hummus som fast meny på julaften som alle i heimen og gjestene gleder seg til!

– Det blir ikke jul uten … hva?

– «Donald Duck og vennene hans» på NRK kl 14:00! Selv når jeg har bodd i utlandet har jeg søkt opp Disney’s julekavalkade på julaften for å se på.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Det er mange å velge imellom, men skulle jeg valgt én må det være Leïla Slimani sin første bok i triologien De andres land. Det er en familiesaga basert på forfatterens egne familiehistorie, og i bind 1 utspiller handlingen seg mellom Marokko og Frankrike, helt fra kolonitiden og frem til frigjøringen i 1956. Vakker skildring av kjærlighet, opprørstrang og kulturkollisjon og jeg gleder meg til å ta fatt på bind 2 og 3 når de kommer!

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Hun er ikke kvinne / زن نيست av Leila Fatemeh Ekhtesari, Gutteboka av Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl og Kirurgen av Ida Hegazi Høyer. Tre aldeles utsøkte bøker!

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Det må være da jeg fikk den overraskende beskjeden om at jeg ventet eneggede tvillinger, lille julaften 2009.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2023?

– Forhåpentligvis blir 2023 det året to-språklige bokutgivelser skyter fart og blir årets snakkis!

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Til ungdom og videregående skole ville jeg definitivt satt Abid Raja sin Min skyld – en historie om frigjøring på pensum. Det er en viktig fortelling som kan leses på ulike nivåer og tar opp tematikk som treffer ungdommen bredt. Abid er også svært inspirerende å høre «live» så med boka på pensum ville ungdommene fått en motivasjons-pep talk på kjøpet!

– Til barneskolen ville jeg valgt Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus sin bildebok for barn (og voksne) Sesam sesam. Nesten alle barn på barneskolen er utstyrt med en mobiltelefon, ipad eller laptop, og vil før eller senere komme inn på sider som enten omhandler pornografi eller har pornografisk innhold. Denne boken vil kunne gi barn og voksne et felles språk til å snakke om det barn faktisk har sett.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Det var et vanskelig spørsmål, men tenker som sådan at i en stadig mer polarisert verden der digitaliseringen plasserer oss i egne private ekkokammere blir det det desto viktigere med kulturarenaer som bringer oss sammen. Enten til kulturuttrykk, meningsutvekslinger eller annen form for eksponering som enten speiler det vi selv mener, liker og tror – eller ikke. Begge deler er like viktige, for det er ved å slippe de ulike stemmene til at vi får reflekterte og nyanserte samtaler og opplevelser.

– Så hva er nyttårsønsket? At kulturen stadig bidrar til mer opplysning, nyansering og refleksjon.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Uten tvil: Prøysen og alle julesangene hans.