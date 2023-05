Jubilerer med foredragsrekke

Tiden forlag fyller 90 år, og feirer med å invitere til gode diskusjoner.

– Et jubileum er en anledning til å se både fremover og bakover, og til å tenke gjennom ting vi kan ha en tendens til å ta for gitt i hverdagen. Litteraturens stilling er stadig under press, og vi synes det er viktig å bidra til en pågående samtale om litteraturen og litteraturens vilkår. Derfor inviterer vi inn både publikum og sentrale litteraturfolk til gode diskusjoner under overskrifter vi opplever som relevante og aktuelle, sier Tidens forlagssjef Kjetil Strømme Jørve.

Tiden fyller 90 år i 2023, og jubileet markeres på mange måter:

– Vi markerer jubileet vårt på mange måter, blant annet gjennom drypp fra vårt rikholdige arkiv gjennom SOME-kanaler og i årets katalog, og vi skal naturligvis ha en skikkelig bursdagsfest i september, forteller Jørve.

Samtidig inviterer også forlaget til en rekke foredrag.

– Vi har allerede diskutert forlagsredaktørens rolle, nå står spørsmål knyttet til forfatterens kreative frihet på programmet førstkommende mandag. Så blir resten av programmet til mens vi går.

Sandemose, Prøysen og Tolkien

– Forlaget har vært en del av norsk offentlighet i et knapt århundre. Hvordan vil du oppsummere forlagets ferd?

– Tidens historie er lang og rikholdig, fra starten som arbeiderbevegelsens eget forlag – etter hver også et viktig barnebokforlag med blant andre Prøysen og Vestly i spissen – til en mer rendyrket skjønnlitterær profil slik vi kjenner forlaget i dag. Men skjønnlitteraturen har vært med siden Aksel Sandemose leverte en koffert med manuset til «En flyktning krysser sitt spor» til daværende forlagssjef Kolbjørn Fjeld helt tilbake i 1933, sier Jørve, og fortsetter:

– Tiden har en tradisjon for oversatt litteratur, blant annet med nobelprisvinnerne Halldór Laxness, Aleksandr Solzjenitsyn og Herta Müller, i tillegg til fantasy-litteraturens grand old man Tolkien. Men siden 1990-tallet er det utviklingen av nye, norske skjønnlitterære forfattere som er Tidens sentrale prosjekt.

Jørve har vært en del av forlaget siden 2008, men Jørve-familien har røtter tilbake i forlaget.

– Som en liten kuriositet kan jeg jo ta med at min egen bestefar jobbet i Tiden på 1950-tallet, så det er en personlig historie der også for mitt vedkommende.