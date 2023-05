– Jeg elsker hvordan den engasjerer kundene

DISSE ANBEFALER JEG: Malin A. Standal store høydepunkt denne våren er Lucinda Rileys "Atlas" - fordi hun elsker hvordan den engasjerer kundene hennes.

Denne mandagen tar vi turen til Norges vestligste by, Florø, for å få innblikk i hvilke bøker som anbefales og selges akkurat nå. Butikksjef ved Norli Florø, Malin A. Standal, anbefaler fjorårsfavorittene sine, men ser mest frem til avslutningen på en serie som har vakt enormt engasjement hos kundene hennes.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Nå har maisalget akkurat startet, så nå anbefaler jeg favorittene mine fra i fjor! Blodmåne av Nesbø syns jeg var kjempegod, jeg ble lurt om og om igjen. Kniven i ilden har jeg akkurat begynt på, den fengslet meg rimelig kjapt. Den er foreløpig veldig mystisk og spennende.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Er det lov å si Atlas – Historien om Pa Salt? Ikke fordi jeg skal lese den selv helt enda, jeg har bare lest de 3 første bøkene i serien, men fordi jeg elska hvor mye den serien engasjerer kundene mine og nå har de tross alt venta et helt år ekstra på denne. Jeg trur det er mange som trenger en avslutning på denne serien nå.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Leste triologien til Agota Kristof om tvillingane i høst, for andre gang. De er bare så rå og sprø, og kjempegode. Så selv om de er lest for andre gang så vil jeg likevel si at det er den beste leseopplevelsen jeg har hatt det siste året. De har satt dype spor og kommer sikkert til å sitte like godt i som Neil Gaiman sin Coraline fortsatt gjør, etter at jeg leste den som fjortenåring.