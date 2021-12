Den prisbelønte amerikanske journalisten og forfatteren Joan Didion er død, 87 år gammel, melder The New York Times.

Didion ble på 1960-tallet kjent som ledende innen New Journalism, en subjektiv og ofte litterær måte å skrive på, der journalisten ikke nøler med å plassere seg selv i sentrum.

Hemingway-inspirert

Med sin skarpe penn og ofte ordknappe stil, inspirert av blant andre Ernest Hemingway, skrev hun artikler og essay for Life, Vogue, Esquire, The New York Times og en rekke andre tidsskrifter og aviser.

Hun slo for alvor gjennom med artikkelsamlingen «Slouching Towards Betlehem» i 1968. Den tok et oppgjør med det amerikanske selvbildet og inneholdt sterke skildringer av utsatte kvinner, narkotikamisbruk og Vietnamkrigen.

«Salvador»

Utover 1970-tallet skrev Didion også flere romaner og teaterstykker, samtidig med at hun ble stadig mer politisk engasjert. Det resulterte blant annet i reportasjeboken «Salvador» i 1983, der hun tok et oppgjør med USAs støtte til militærdiktaturet i El Salvador.

I reportasjeboken Miami fire år senere skrev hun om det cubanske eksilmiljøet i byen, og i 1991 kritiserte hun rettsoppgjøret der fem svarte gutter ble dømt for en voldtekt de i ettertid viste seg å ikke ha begått, en sak kjent som Central Park Five.

Mannens og datterens død

Da ektemannen John Gregory Dunne døde i 2003, skrev Didion den dypt personlige boken The Year of Magical Thinking (på norsk i 2007: De magiske tankers år, Tiden, oversatt av Halvor Kristiansen) om tiden etter dødsfallet og datterens alvorlige sykdom. Boken ble belønnet med den prestisjetunge National Book Award i USA og endte opp som et teaterstykke på Broadway med Vanessa Redgrave i hovedrollen.

I 2011 skrev Didion boken Blue Nights (utgitt på norsk året etter: Blå kvelder, Tiden, oversatt av Kjell Olaf Jensen) om adoptivdatteren Quintana Roo Dunne Michael , som døde kort tid etter ektemannen.