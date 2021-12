LUKE 22: Endre Ruset får julestemning av pinnekjøtt, akevitt og Escape Room. Men det han helst gjør i jula, er å skrive.

Lyriker Endre Ruset (f. 1981) debuterte i 2001, og har siden den gang skrevet en rekke diktsamlinger, inkludert samlingen Noriaki (2017).

I år er han aktuell med diktsamlingen Deretter (Flamme) et «samskrift» over landegrenser med den engelske forfatteren Harry Man. Et prosjekt som har tatt fire år å ferdigstille.

Deretter er en diktsamling som forsøker å minnes de som mistet livet i terroraksjonen i Regjeringskvartalet og på Utøya. Samlingen har fått varm mottagelse. For et par dager siden karakteriserte Joakim Kjørsvik – her i denne spalten, Deretter som årets store leseopplevelse. Espen Grønlie i Dagbladet har Deretter med blant Årets beste bøker 2021: En uhyre sterk diktbok om Utøya-tragedien. Den kommer bare til å vokse i betydning.

Endre Ruset er også redaktør av det nettbaserte tidsskriftet Olympiastadion. I jula skal han spise pinnekjøtt, drikke akevitt og skrive alt fra «…manus til sanger, stubber og traller.»

– Hvor tilbringer du jula i år, Endre?

Jeg tilbringer jula i Molde.

– Det blir ikke jul uten …. hva?

Det blir ikke jul uten pinnekjøtt, akevitt, en litterær klassiker og tre nøtter til askepott på tv. De siste årene har søstera mi tatt meg med på en fryktinngytende aktivitet som heter «Escape Room». Så det er også blitt en tradisjon.

Skrivefri i jula – eller jobber du med et manus?

Jeg skriver hele tida så det blir skriving ja, manus, stubber, sanger, traller, alt.

– Hvilken bok har vært årets store leseopplevelse for deg?

Maria Dorothea Schrattenholz´diktsamling «Protosjel»

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

Jeg gir bort Det øde landet Av T.S Eliot i Røkkums gjendiktning, Ella Maria Hætta Isaksens Derfor må du vite at jeg er same og Anders Kvernberg Molde byleksikon.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

En bok som har betydd mye for meg er Stormfulle høyder av Emily Brontë som nylig er kommet ut i ny oversettelse på glimrende Skald forlag.

– Hva er den beste julegaven du noensinne har fått?

Utvilsomt Nintendo Gameboyen jeg fikk av foreldrene mine jula 1990.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2022?

Yngve Pedersens diktsamling av året.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott

Alf Prøysen. 100% med Donald på slep.