«Jente, 1983» på Boklista, 2021

Linn Ullmanns siste roman «Jente, 1983» kommer inn på Boklista.

– Jeg har prøvd å skrive denne boka siden jeg begynte som forfatter i 1998, sa Ullmann i et intervju med NRK.

Forfatteren har skrevet bøker med ganske lange mellomrom og Jente, 1983 (Oktober) er en bok det har vært høye forventninger til. Anmeldelsene er gode. Vår anmelder sammenligner boka med metoo-historien Samtykket av den franske forleggeren Vanessa Springora. Til tross for at Ullmann, i motsetning til Springora, har valgt å kalle boka si roman, legger hun ikke skjul på at hendelsene er hentet fra hennes eget liv, noe som understrekes av omslaget med bilde av henne selv.

Fortsatt kropp på topp

På lista for generell litteratur finner vi Trond-Viggo Torgersen som for fjerde uke på rad topper lista med boka Kroppen for voksne. Boka er nå oppe i over 60 000 i totalopplag.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 46 – 2021

Listene er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Herborg Kråkevik (red.) Juleroser: 2021 Samlaget 10 2 2 Jørn Lier Horst Jakten på Rampenissen Strawberry Publishing 5 2 3 Linn Ullmann Jente, 1983 Oktober Ny 1 4 Frode Øverli 20 i stil: Pondus: 20 Strand 1 13 5 Unni Lindell & Anne B. Ragde Juledamer Strawberry Publishing 9 2 6 Ingvild H. Rishøi Stargate Gyldendal 4 3 7 Vetle Lid Larssen Lucias siste reise Strawberry Publishing 2 4 8 Jørn Lier Horst Operasjon julekule: Detektivbyrå nr. 2 Strawberry Publishing 11 5 9 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry Publishing 3 9 10 Ken Follett Aldri Cappelen Damm 6 2 11 Linn Skåber Til oss - fra de eldste Pitch forlag 14 11 12 J.K. Rowling Julegrisen Cappelen Damm 13 6 13 Gunnar Staalesen 2020: post festum Gyldendal 8 6 14 Stefan Ahnhem Siste spiker Aschehoug 7 4 15 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 12 6

Boklista for generell litteratur – Uke 46 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Trond-Viggo Torgersen Kroppen for voksne Frisk 1 4 2 Abid Raja Min skyld: En historie om frigjøring Cappelen Damm 3 15 3 Siv Jensen Siv Kagge 2 2 4 E. Hellstrøm / A. Rannan Hellstrøms grønne hemmeligheter Kagge 4 4 5 N. Brochmann / E. S. Dahl Gutteboka: Din guide til puberteten Aschehoug 9 10 6 Craig Glenday (red.) Guinness world records 2022 Vigmostad Bjørke 12 5 7 M. Bjørgen / I. Stenvold Vinnerhjerte J.M. Stenersens forlag 5 6 8 Cecilie Skog Kom, bli med ut! Cappelen Damm Ny 1 9 Andreas Haukeland TIX: Den stygge andungen Gyldendal 10 5 10 Trine Sandberg Trines kokebok for unge kokker Cappelen Damm Inn på nytt 8 11 Jenny Skavlan m.fl. Fæbrik syboka Pullman publishing Inn på nytt 4 12 Øyvind Sauvik Verden ifølge Vinni Strawberry Publishing 6 2 13 Hege Ulstein Tillitsmannen Martin Kolberg Aschehoug 7 3 14 Espen Rostrup Nakstad Kode rød Gyldendal 8 6 15 Marit O. Bromark Julequiz 2021 Cappelen Damm Ny 1

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 46 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jojo Moyes Vintervarme Bastion 13 2 2 Douglas Stuart Shuggie Bain Gyldendal 3 13 3 Jørn Lier Horst Sak 1569 Strawberry Publishing 2 25 4 Jørgen Jæger Det sorte fåret Strawberry Publishing 5 2 5 Jo Nesbø Kongeriket Aschehoug 1 25 6 Tracy Rees Den lille bokens hemmeligheter Cappelen Damm 4 8 7 Lars Mytting Vårofferet Gyldendal 6 12 8 Katrine Engberg Vådeskudd Strawberry Publishing 7 4 9 Unni Lindell Nabovarsel Strawberry Publishing 9 26 10 Erica James Del det med skyene Bastion 11 6 11 Richard Osman Torsdagsmordklubben Gursli Berg 12 3 12 Katrine Engberg Krokodillevokteren Strawberry Publishing Inn på nytt 30 13 Lars Mytting Hestekrefter Gyldendal 15 10 13 Tore Renberg Tollak til Ingeborg Cappelen Damm 13 18 15 Jenny Colgan Jul på øya Gyldendal Ny 1

E-boklista – Uke 46 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Linn Ullmann Jente, 1983 Oktober Ny 1 2 Stefan Ahnhem Siste spiker Aschehoug 2 5 3 Aslak Nore Havets kirkegård Aschehoug 5 7 4 Ken Follett Aldri Cappelen Damm 1 2 5 Anne Holt Det ellevte manus Gyldendal 3 9 6 Jørn Lier Horst Grenseløs Strawberry Publishing 6 9 7 Chris Tvedt Djevelen i detaljene Gyldendal 7 3 8 Siri Østli Adventskalenderen Cappelen Damm Ny 1 9 Bjørn Olav Jahr Prosessen mot Viggo Kristiansen Pitch Inn på nytt 2 10 M. Hjorth / H. Rosenfeldt Som man sår Aschehoug 9 8 11 Jørgen Jæger Dommen Strawberry Publishing 11 11 12 Ingvild H. Rishøi Stargate. En julefortelling Gyldendal Ny 1 12 Måns Mosesson Tim. Biografien om Avicii Gyldendal Ny 1 14 Jenny Micko Masken faller Cappelen Damm Ny 1 15 Joanna Bolouri Den største julegaven Vigmostad Bjørke Ny 1