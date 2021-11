Suveren julefortelling

Trass i at den spiller på mange klisjeer, er «Tikkens jul» blitt en original julefortelling – som garantert vil få deg i riktig stemning i adventstiden.

Utfra handlingsreferatet til barneromanen Tikkens jul (Kagge) kan det virke som forfatter Kjetil Indregard har kjørt alle julens suksesser gjennom en algoritme. Bare hør her:

Tikken er en åtte år gammel jente som vokser opp i Kristiania i 1908. Hun er lam etter polio, men hennes trofaste, dog gamle, hund Nansen trekker henne rundt i byen på en slede. Hun livnærer seg ved å selge fyrstikker på gaten, hvor hun må passe seg for barnegjengen Vikapakket og uvennlige politikonstabler. Tikken bor sammen med moren og to forferdelige søstre. En dag før jul overhører Tikken søstrene prate om at hun er adoptert. Da starter jakten på hennes egentlige foreldre, som jo må finnes et sted i storbyen?

Ja, Tikkens jul er Piken med svovelstikkene møter Askepott, ispedd en god dose dickensk julestemning og Annie-esque karakterer. Men utrolig nok er dette knadd sammen til noe merkelig originalt og julemagisk.

Parallelle julekalendre

Kjetil Indregard er regissør og manusforfatter, og står bak manuset til årets NRK julekalender, Kristiania Magiske Tivolitheater. Dette er et format han er kjent med, da han også står bak barne-tv-suksessene «Linus i Svingen» og påfølgende julekalender «Jul i Svingen».



Kjetil Indregard:

Tikkens jul

Barn og ungdom

Kagge

127 sider

I arbeidet med årets julekalender, ble han spesielt glad i karakteren Tikken, som dessverre ikke fikk mye plass i fortellingen i TV-serien.

Tikkens jul foregår dermed parallelt med NRKs julekalender, og bokens 24 kapitler følger Tikkens bevegelser utenfor hovedhandlingen i TV-serien. Det betyr også at det er deler av handlingen i Tikkens jul som kun er små nikk til det vi skal få se på TV i desember. Tikkens jul er derfor en perfekt adventslesing, siden den utfyller historien målgruppen allerede følger hver kveld.

Hjerteskjærende historieleksjon

Ved siden av en varm julefortelling, byr også boken på en spennende historisk byvandring i gamle Oslo og en fin historieleksjon.

Tikkens jul utspiller seg i en tid hvor mange barn ikke hadde det bra, og hvor det var fattigdom og nød. En slik realisme hører gjerne med i en ordentlig julefortelling, og i Tikkens jul skaper det en hjerteskjærende ramme. Indregard vet hvordan han skal spillw på hjertestrengene til leserne – uten at det oppleves som kynusk. Indregard skaper gode karakterer og plasserer dem i krevende omgivelser – på et vis som vil berøre selv den mest iskalde Ebenezer blant oss.

Malin stoppet opp litt og fortalte at de skulle opp til Bakkegata, der noen delte ut mat til de fattige. Kanskje jeg også skal dra bort dit? tenkte Tikken. Så skottet hun bort på gamle Nansen. Han lå som en sliten, hårete gulvklut ved siden av henne. En så lang tur ville nok bli for mye for ham. Hun ombestemte seg.

Garantert julestemning

Tikkens jul byr dessuten på gode bifigurer, som alle har sitt å stri med. At handlingen tillater rom for å etablere flerdimensjonale karakterer, med menneskelige mangler, løfter historien betraktelig. Konstabel Darre er et godt eksempel her.

Nikolai Lockertsens nydelige, upolerte illustrasjoner, bidrar til å mane frem en autentisk og varm grunntone. Tross en avslutning som føles litt «rushet», er Tikkens jul garantert å sette deg i riktig stemning frem mot jul.

NORA STEENBERG